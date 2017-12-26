台灣華文教學 副總統盼能向全球推廣

（中央社記者范正祥台北26日電）副總統陳建仁今天接見日本東京、大阪、橫濱三僑校回國參訪團時表示，政府將扮演導引的角色，將台灣華文教學品牌行銷全世界。
陳副總統強調，透過很好的教育，可以使人在獲取知識機會的立足點上平等，同時也可以創造階層流動的可能性。因此，從古至今，教育是個人、家庭、社會、乃至於國家興盛的根基，國內國民教育的發展如此，移居海外的國人，更需要足夠的資源，才能延續母國的教育與文化。
副總統表示，感謝僑校在傳承正體華文教育及台灣多元文化的辛勞與貢獻。僑教是僑務之本，日本三僑校最大特色是以正體字教學，並在教學中融入台灣多元文化，因此，三僑校不僅是台灣僑教推廣的重要據點，更是多元文化的輻射點。
他指出，過去這幾年，全球學習華語文的人口變多，許多國家把華語文納入第二外語，而世界上6000餘種語言中的50%以上是瀕危語言，正體華文卻傳揚數千年迄今，不但是台灣的寶貴資產，也展現出我國深厚的文化底蘊。
副總統稱許，三僑校近年開設假日成人中文班，教導外籍學生家長或當地人士學習正體華文，加上僑委會長期經營海外僑教，擁有豐沛僑教經驗與資源，導引台灣優質的華語文教學資源行銷國際，與海外僑校相互配合，齊力將具台灣特色的正體華文語言向全球推廣。
他說，政府未來將更進一步深耕海外僑教體系，拓展海外正體華文市場，也有信心以自由民主及人權的教學理念，及具有台灣多元特色的傳統文化，扮演導引的角色，將台灣華文教學品牌行銷全世界。
日本東京、大阪、橫濱三僑校回國參訪團一行由團長暨大阪中華學校理事長連茂雄率領、僑務委員會副委員長田秋堇陪同，前往總統府拜會副總統。1061226