台灣華文教學 副總統盼能向全球推廣

（中央社記者范正祥台北26日電）副總統陳建仁今天接見日本東京、大阪、橫濱三僑校回國參訪團時表示，政府將扮演導引的角色，將台灣華文教學品牌行銷全世界。

陳副總統強調，透過很好的教育，可以使人在獲取知識機會的立足點上平等，同時也可以創造階層流動的可能性。因此，從古至今，教育是個人、家庭、社會、乃至於國家興盛的根基，國內國民教育的發展如此，移居海外的國人，更需要足夠的資源，才能延續母國的教育與文化。

副總統表示，感謝僑校在傳承正體華文教育及台灣多元文化的辛勞與貢獻。僑教是僑務之本，日本三僑校最大特色是以正體字教學，並在教學中融入台灣多元文化，因此，三僑校不僅是台灣僑教推廣的重要據點，更是多元文化的輻射點。