到平壤另類跨年？孤立的北韓今年觀光業冷爆了

回顧這一年，北韓在國際政局中顯得更加孤立，擴大核試驗和接連發射導彈；領導人金正恩和美國總統川普你來我往的口水戰；一名在平壤被拘留的美國學生在被釋放後不久就去世；接著美國政府禁止其公民赴北韓旅遊。

事實上，今年以來的連串事件，正在摧殘北韓這個國家好不容易發展的觀光業，度過慘上加慘的一年。

想過到北韓參加跨年晚會嗎？沒錯，還真有這樣的旅行團行程規劃，6 天 5 夜的團費要價 1950 美元，比北韓預定的 2016 年人均收入目標 1300 美元還高。

今年北韓觀光收入雪上加霜

CNN Money 報導，專營歐美人士赴朝鮮半島旅遊業務的高麗旅行社（Koryo Group），主要客源是英國人、德國人、澳洲人和加拿大人，共同創辦人 Nicholas Bonner 表示，自今年美國學生 Otto Warmbier 拘留釋放後去世，經媒體大肆報導後，6 月以來公司的業務至少下降 50%。

赴北韓旅遊的業務雖然下滑，但這位有著 25 年帶團到南韓經驗的 Bonner 說，奇怪的是，仍然很多對北韓這個國家產生好奇。

據 Youtube 旅行社上傳的跨年影片來看，在平壤度過除夕，可以在江邊看到全身通亮的地標主體思想塔，跨年煙火施放以主體思想塔為主體，在夜空中綻放四射絢爛的煙花。

原本美國人約占西方遊客赴北韓旅遊人數的 1/5，但在美國政府 7 月底宣布禁止美國公民前往北韓後，赴韓人數下滑；而以往赴北韓旅遊最大的客源中國，遊客人數也在下降。

與其說是旅遊 不如說是體驗

位於北京的高麗旅行社，在旅客赴北韓旅遊前都會做一個小時的行前說明，協助旅客做好心理準備，與其說是「北韓旅遊」，不如說是「北韓體驗」，有了這樣正確的認識，就可以避免在當地諸多限制下違規、違法。

北韓政府制定的旅行團費並不便宜，像以前金正日時代盛大舉行的阿里郎表演，賣給外國觀光客的票價至少要新台幣 3000 元，Bonner 表示，旅行社在付給北韓政府規定的高團費後，在中間能賺的價差實在不多。

詢問赴北韓的美國人還是不少

美國政府因 Warmbier 事件，今年 8 月底起，正式禁止美國公民赴朝鮮旅遊。但即使如此，也不能使阻止美國遊客對這個至今仍被鐵幕關著的國家的好奇心，儘管美國政府的禁令在前 ，但他仍然接到希望赴北韓看看的美國人的詢問電話。

他補充道，當然我們和美國政府施行的禁令一致，所以「我們並未辦理任何美國人赴北韓旅遊」。