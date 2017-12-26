乘客不適高鐵廣播7醫護人員主動協助　網：台灣最美風景

一名乘客24日搭高鐵南下，剛過台中站時突然身體不適，高鐵立刻廣播尋求車內醫護相關人員協助，這次雖然沒有市長在車上，但沒想到竟來了6位北上開會的醫護人員和來自台南的藥師鍾炳耀，有的看診、有的給藥，網友看到PO網直呼「台灣最美風景是人情味」。

鍾炳耀說，24日他以台南市嘉南藥理大學校友會理事長身分代表，前往台北參加台北市嘉南藥理大學校友會會員大會，坐高鐵回程經過台中站時，聽到高鐵廣播有人暈倒需要醫護人員前往12車協助處理。

當時鍾炳耀坐在12車，立即起身到二車的交接處，發現有位少女斜躺，說他頭暈想吐身體不舒服，鍾告知她是藥師身份後，立即回到座位 從提包拿出腸胃藥好立菌，這是消化性酵素及乳酸菌，過去是藥品管理，現在列為營養食品 。