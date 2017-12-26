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乘客不適高鐵廣播7醫護人員主動協助　網：台灣最美風景

記者黃文博／台南報導2017/12/26 15:18
▲女子搭高鐵身體不適，藥師鍾炳是第一個到場協助的人。（圖／鍾炳耀提供，2017.12.26）
▲女子搭高鐵身體不適，藥師鍾炳是第一個到場協助的人。（圖／鍾炳耀提供，2017.12.26）

一名乘客24日搭高鐵南下，剛過台中站時突然身體不適，高鐵立刻廣播尋求車內醫護相關人員協助，這次雖然沒有市長在車上，但沒想到竟來了6位北上開會的醫護人員和來自台南的藥師鍾炳耀，有的看診、有的給藥，網友看到PO網直呼「台灣最美風景是人情味」。

鍾炳耀說，24日他以台南市嘉南藥理大學校友會理事長身分代表，前往台北參加台北市嘉南藥理大學校友會會員大會，坐高鐵回程經過台中站時，聽到高鐵廣播有人暈倒需要醫護人員前往12車協助處理。

當時鍾炳耀坐在12車，立即起身到二車的交接處，發現有位少女斜躺，說他頭暈想吐身體不舒服，鍾告知她是藥師身份後，立即回到座位 從提包拿出腸胃藥好立菌，這是消化性酵素及乳酸菌，過去是藥品管理，現在列為營養食品 。

鍾炳耀立即拿5粒好立菌，並請高鐵服務人員提供一杯開水，立即讓身體不適女子服用，減少他的腸胃不適想吐的感覺，後來就有護士人員協助他量血壓，發現非常低，判斷可能是久站及貧血所引起身體不適。

後來也來了幾位醫師的熱心民眾關切，最後第一排3人博愛座讓出位子讓她平躺休息，已經沒有大礙。

受到幫助的乘客，後來也在網路PO文留言「非常感謝那幾位藥師、醫師、護士，還有左營高鐵保健室裡的醫護人員，真的非常感謝。因為沒有聯絡方式，所以在這裡留言」。

關鍵字高鐵鍾炳耀台中站
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