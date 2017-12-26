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如何向委內瑞拉討債？看Crystallex的法院判

鉅亨網2017/12/26 14:50
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委內瑞拉近期陷入財政問題，於 2011 年因委國強行奪取 Las Cristinas 金礦宣佈破產的加拿大商 Crystallex International (KRX-CA)，開始向委國清算資產。Crystallex 將獲得委國的 12 億美元賠償，但因委國無現金償還，將轉讓其美國煉油廠 Citgo 股份給 Crystallex。

委內瑞拉近期因財政問題導致債務攀升、即被美國列入經濟制裁中、貨幣貶值超過 90%、未修護產線使原油品質低劣，導致原油出口量及出口價格大幅滑落。委國也面臨中短期債務償還的困難，聖誕節對於委國民眾更是無法正常慶祝。

加拿大法官宣佈 Crystallex 法律融資顧問，紐約對沖基金 Tenor Capital 將得到委國的賠償。《彭博》報導，Tenor 於 2014 年借款 6250 萬美元給 Crystallex 以獲取 70.5% 股份。

因委國無法拿出 12 億美元的賠償金，Crystallex 要求美國法院給予委國能源公司 PDVSA 控股的美國 Citgo 煉油廠。《路透》報導，委國目前的國家債務達 600 億美元。

目前此案還在追蹤，如法院真的獲准 Crystallex 之要求，那麼這將有助於對委國欠債的企業，得到債務的償還。

委國原本答應於 11 月 30 日償還 Crystallex 2500 萬美元，及於 12 月 31 日償還 1500 萬美元，與 2020 年償還 4 億美元。

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關鍵字委內瑞拉crystallexcitgo原油美元afpheadline
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