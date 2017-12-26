如何向委內瑞拉討債？看Crystallex的法院判

委內瑞拉近期陷入財政問題，於 2011 年因委國強行奪取 Las Cristinas 金礦宣佈破產的加拿大商 Crystallex International (KRX-CA)，開始向委國清算資產。Crystallex 將獲得委國的 12 億美元賠償，但因委國無現金償還，將轉讓其美國煉油廠 Citgo 股份給 Crystallex。

委內瑞拉近期因財政問題導致債務攀升、即被美國列入經濟制裁中、貨幣貶值超過 90%、未修護產線使原油品質低劣，導致原油出口量及出口價格大幅滑落。委國也面臨中短期債務償還的困難，聖誕節對於委國民眾更是無法正常慶祝。