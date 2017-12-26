科技部揪32支新創團隊 首組台灣隊前進CES

（中央社記者朱則瑋台北26日電）科技部篩選出32支新創團隊，組成台灣隊伍，參加明年初舉行的美國拉斯維加斯消費性電子展（CES），要把台灣新創實力帶到全世界。
CES是世界重要科技展之一，明年1月9日至12日在美國拉斯維加斯舉行，超過4000多家廠商同場競技，世界級大企業都會參與，展現最新科技及未來的科技走向，科技部篩選出32支優秀新創團隊參展，今天舉辦行前記者會。
科技部長陳良基致詞時說，CES展現下世代科技走向，是世界重要舞台，過往台灣都是大企業參展，這是首次由政府帶頭，在展區設置台灣國家館，並篩選出32支新創團隊參展；這次CES台灣國家館規模僅次於荷蘭、法國，科技部也會與這2國合作，互相參訪，並依需求進行B2B（企業對企業）媒合。
陳良基表示，參展團隊以智慧醫療科技、AR/VR（擴增實境/虛擬實境）、人工智慧、穿戴裝置及物聯網5大領域為主，希望透過參展，讓台灣新創團隊與世界接軌，找尋國際夥伴、投資。
不少參展團隊已在特定領域打出知名度，具有競爭力，其中，像是伊勒柏公司，研發全球唯一的全血PCR檢測大腸/直腸癌平台，並成功募資120萬美元，在以色列設立分公司。
另外，巨量移動公司開發的即時追蹤心臟感測裝置，可以精準測量血管硬化及血管阻塞位置；富伯生醫科技則首創牽引式復健機器人，可幫助醫師即時評估治療效果，進行客製化治療，每支團隊都有具競爭力的表現及技術，他們希望藉由CES，向世界展現台灣新創實力。1061226