科技部揪32支新創團隊 首組台灣隊前進CES

（中央社記者朱則瑋台北26日電）科技部篩選出32支新創團隊，組成台灣隊伍，參加明年初舉行的美國拉斯維加斯消費性電子展（CES），要把台灣新創實力帶到全世界。

CES是世界重要科技展之一，明年1月9日至12日在美國拉斯維加斯舉行，超過4000多家廠商同場競技，世界級大企業都會參與，展現最新科技及未來的科技走向，科技部篩選出32支優秀新創團隊參展，今天舉辦行前記者會。

科技部長陳良基致詞時說，CES展現下世代科技走向，是世界重要舞台，過往台灣都是大企業參展，這是首次由政府帶頭，在展區設置台灣國家館，並篩選出32支新創團隊參展；這次CES台灣國家館規模僅次於荷蘭、法國，科技部也會與這2國合作，互相參訪，並依需求進行B2B（企業對企業）媒合。