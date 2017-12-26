蔡英文：盼台日加強安全戰略合作　共維區域和平穩定

蔡英文總統今（26）日接見日本自由民主黨參議員瀧波宏文（TAKINAMI Hirofumi）一行，她期盼日本能夠繼續支持台灣，讓台灣和世界攜手合作，共同解決問題。

蔡英文認為，東亞是世界經濟發展的重心，維護亞太地區的安全和穩定，台灣責無旁貸。台灣和日本共享民主自由等基本價值，她希望未來台日雙方可以加強安全戰略上的合作關係，共同維護區域的和平穩定。

蔡英文提及，台灣作為國際社會一員，擁有貢獻全球的技術及實力。為了呼應聯合國永續發展目標(SDGs)，台灣今年發表了第一份國家自願檢視報告，也持續努力擴大國際參與。