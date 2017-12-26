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政治

蔡英文：盼台日加強安全戰略合作　共維區域和平穩定

記者陳弘志／台北報導2017/12/26 15:09
▲蔡英文總統26日表示，希望未來台日雙方可以加強安全戰略上的合作關係，共同維護區域的和平穩定。（資料照／總統府提供）
▲蔡英文總統26日表示，希望未來台日雙方可以加強安全戰略上的合作關係，共同維護區域的和平穩定。（資料照／總統府提供）

蔡英文總統今（26）日接見日本自由民主黨參議員瀧波宏文（TAKINAMI　Hirofumi）一行，她期盼日本能夠繼續支持台灣，讓台灣和世界攜手合作，共同解決問題。

蔡英文認為，東亞是世界經濟發展的重心，維護亞太地區的安全和穩定，台灣責無旁貸。台灣和日本共享民主自由等基本價值，她希望未來台日雙方可以加強安全戰略上的合作關係，共同維護區域的和平穩定。

蔡英文提及，台灣作為國際社會一員，擁有貢獻全球的技術及實力。為了呼應聯合國永續發展目標(SDGs)，台灣今年發表了第一份國家自願檢視報告，也持續努力擴大國際參與。

蔡英文說，台灣目前正積極推動「新南向政策」，政府希望加強與東南亞及印度間的關係，也期盼和日本在經貿、科技、以及文化等領域加強合作，共同開拓新南向市場商機，創造互惠互助的新合作模式。她也請訪賓們回國後，能夠給予台灣更多支持，協助台灣加入《跨太平洋夥伴全面進展協定》（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership，CPTPP），也盡快與台灣展開雙邊經貿協商，讓台日合作關係更加穩固。

蔡英文再次感謝日本政府多次公開表達支持台灣的國際參與，也期盼日本能夠持續支持台灣，讓台灣和世界攜手合作，共同解決問題。

關鍵字蔡英文台日關係日本國防外交cptpp
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