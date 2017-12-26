〈房產〉今年捷運共構宅以「美河市」交易最夯 其他還

房仲業者根據實價登錄資料，盤點雙北市今年 1-10 月捷運共構宅交易前十名，發現交易最多的共構宅是捷運小碧潭站的美河市，其次為南方之星與新東京宅，其中並以美河市的交易案件最夯，達到 61 筆。

永慶房產集團業管部經理謝志傑表示，捷運共構宅擁有到站及到家的優勢，加上捷運站周邊生活機能普遍完備，因此在房價經歷一波修正後，也吸引不少民眾購屋。

雙北市今年 1-10 月熱門的捷運共構宅，交易案的前三名分別是「美河市」、「南方之星」與「新東京宅」。

「美河市」與捷運小碧潭站共構，今年 1-10 月成交 61 件，平均單價約每坪 46 萬元，較去年小幅修正 2.5%，謝志傑指出，新北市新店區開發早，生活機能成熟，也是公職人員喜愛的購屋區域，而今年十大熱門捷運共構宅中，新店區就有 4 個捷運共構宅入榜，除了「美河市」，還有「碧潭有約」、「環遊市西華館」及「冠德都會通」，其中，「美河市」成為熱銷榜首，除了戶數多、產品選擇多元之外，房價與新店其他共構宅相比親民許多，加上未來 IKEA 將進駐該區，也為美河市增添不少利多的話題。