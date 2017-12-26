直播養活自己不是夢 月收入上看千萬

17 Media母公司M17 Entertainment集團財務長顧尚修今天受訪表示，2016年10月17 Media旗下擁有約100到200位直播主，到了今年春酒增加到1000多位；不過今年5月、6月也開始淘汰一些表現較不好的直播主，包括吸引流量或觀眾較少，17 Media透過大數據等技術，可即時監看這些數據，協助篩選判斷。

（中央社記者吳家豪台北26日電）直播平台17 Media成立2年多，已培養出月收入達新台幣千萬元的人氣直播主，但17 Media更期望新加入的直播主可以很快賺到月收入3萬元，用直播專職就能養活自己、實現夢想。

17 Media經紀事業發展部副總裁鄭光瑜說，目前台灣認證主播約2000位，其中近500位為外部經紀公司的簽約主播，17 Media透過專業的教育訓練培育直播專才，也為不同領域直播主量身打造歌唱、戲劇與主持培訓，帶領主播觸及跨界產業，以17 Media大使身分為品牌代言、宣傳及廣告曝光。

以跨國角度來看，17 Media目前全球已培育超過3500位簽約直播主，包含日本、香港、印尼、馬來西亞與泰國等；17 Media預估2018年專業直播主將持續成長至5000位，遍布8個國家。

顧尚修表示，在17 Media平台上，每個主播都可以看做是一個手遊，但是手遊通常推出數個月後會開始走下坡，而17 Media有很多直播主可以觀看；目前17Media的每月營業額穩定成長，大約與台灣前5名手遊之一的月營業額差不多。

顧尚修直言，雖然17 Media已有月收入超過新台幣千萬元的直播主，但畢竟是少數，未來能讓17 Media驕傲的不是擁有千萬級直播主，而是期許每個月能有2000位到3000位月收入10萬元的直播主，目前月收入5萬元以上的直播主已超過1000位。

顧尚修進一步表示，雖然17 Media去年和今年都未獲利，但17 Media還在高速成長中，最重要的關鍵績效指標（KPI）仍是營收成長；17 Media進入日本市場的3個月後，在App Store、Google play營收排行榜中，17直播一舉衝出前8名、前4名的成績。2018年17 Media計劃進入韓國，且台灣也在籌備新內容，有很大的夢想與目標，因此需要很大的投入。

顧尚修指出，17 Media創立的願景之一，是希望台灣較小型的藝人能有發揮平台，讓有夢想的藝人加入17Media後，能在幾個月內很快賺到月收入3萬元，讓新的藝人能用直播專職養活自己，同時實現自己的夢想。

根據顧尚修觀察，投入直播產業的業者肯定會越來越多，但門檻也會越來越高，17 Media在台灣市占率超過50%，未來有機會再攀升到70%或80%。1061226