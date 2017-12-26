鴻海超級電腦 效能如540萬台iPhone X

（中央社記者江明晏台北26日電）鴻海科技今天在台灣第一座民間商業運轉的超級電腦系統(HPC)正式亮相，串連出相當於540萬台iPhone X的運算效能，可用於醫院醫療、視頻媒體、工業製造、環境工程等領域。

鴻海科技今天宣布，在台灣第一座民間商業運轉的超級電腦系統(HPC)正式亮相，這座HPC位於高雄軟體園區，運算速度為台灣目前現有上線服役HPC的三倍，模組化設計概念可依照不同計算量需求快速擴充，最高可達6PFLOPS。

未來透過集團與合作夥伴資源整合，搭配亞太電信環島光纖網路串聯，將精準醫學判讀、運動數據分析、藝術動畫運算等八大生活應用，傳送到全台各地，由亞太電信與睿驊電算共同為客戶提供應用服務。