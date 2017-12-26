金融業應全「自然人董事」？ 資誠：要適當給予彈性

金管會主委顧立雄日前提出，希望金融機構盡量都是「自然人董事」，並研議獨立董事席次過半，對此，資誠永續發展公司董事長朱竹元表示，贊同國內金融機構的獨董席次應過半，不過，是否全為「自然人董事」，應適當給予彈性。

朱竹元表示，獨董基本上是自然人，且是公司外部具有獨立性、專業的人擔任。以國外例子來看，微軟、花旗等大型機構經營權和所有權分離，其獨董的比例，都是過半或是絕對多數。

朱竹元認為，國內的金融機構，應該像國外大型機構一樣，傾向獨董過半席次。至於是否全為「自然人董事」，他說，只要獨董有相當的占比，「法人董事」是否可隨時改派，要按經營者靈活度和需要性去考量，建議尊重大股東，給予適當的彈性。