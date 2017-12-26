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金融業應全「自然人董事」？ 資誠：要適當給予彈性

鉅亨網2017/12/26 15:01
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金管會主委顧立雄日前提出，希望金融機構盡量都是「自然人董事」，並研議獨立董事席次過半，對此，資誠永續發展公司董事長朱竹元表示，贊同國內金融機構的獨董席次應過半，不過，是否全為「自然人董事」，應適當給予彈性。

朱竹元表示，獨董基本上是自然人，且是公司外部具有獨立性、專業的人擔任。以國外例子來看，微軟、花旗等大型機構經營權和所有權分離，其獨董的比例，都是過半或是絕對多數。

朱竹元認為，國內的金融機構，應該像國外大型機構一樣，傾向獨董過半席次。至於是否全為「自然人董事」，他說，只要獨董有相當的占比，「法人董事」是否可隨時改派，要按經營者靈活度和需要性去考量，建議尊重大股東，給予適當的彈性。

而針對國內有家族色彩的金融機構，朱竹元說，金融業是資金融通的機構，使用資金時，不應該為私家所用，但很多家族背景為主的金融機構，家族持股比例不高，但卻能掌控金控經營權。

他認為，家族即便持股 10%、20%，是集團大股東，但董事會是做重大決策的業務執行機關，且為合議制、多數決。今天若家族已握有一定席次董事，就應該要有足夠外部專業人士擔任董事，才不是拿公眾資源，圖一己之私。

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關鍵字獨董金管會董事自然人顧立雄headline
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