保障勞工權益 時力推勞動訴訟程序法

黃國昌表示，現行勞資爭議處理法規定，必須設置勞工法庭，但過去研究清楚顯示，目前勞工法庭和沒有設置勞工法庭的法院，在案件處理上根本沒有實際上的差別，因此絕大多數勞工在勞資爭議調解不成立後，都選擇放棄權利，套句學界常講的一句話，就是勞工回家抱著棉被哭，根本沒有經濟能力能和雇主抗衡。

（中央社記者蔡佳伶台北26日電）時代力量立委黃國昌今天說，時力提出勞動訴訟程序法草案，希望建立友善勞工主張權利的訴訟環境，不要讓勞工在資方不願達成和解時，感到孤立無援，也無足夠能力跨越訴訟高牆。

他表示，時代力量提出的勞動訴訟程序法草案特色包括，設立勞動法庭、引進專業參審法官；減少訴訟障礙、保障勞工權益；強化調解程序、尊重當事人意願；以及程序專業迅速。

他說，根據草案，起訴繳納的裁判費不再是抽百分之一，而是大幅降低勞工在進行訴訟時應繳納的裁判費，原則上採單一費率。

他並說，條文也涵蓋，只要被勞動部不當勞動行為裁決委員會認定存在不當勞動行為，勞工就能向勞動法院申請保全程序，暫時回復、行使他們的權利；譬如中華航空工會幹部因進行工會活動遭懲處，勞動部裁決委員會認定華航有不當勞動行為存在，若雇主不顧裁決委員會決定，想給予解職或調職不利處分時，透過此法，勞工就能很快跟法院申請定暫時狀態的處分，保有原本享有的勞動權益。1061226