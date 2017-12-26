NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
娛樂總覽日韓流行線西洋發燒星華語名人圈娛樂名家色區
即時跑馬燈提振觀光　部落道路改善計畫完成加強校外聯巡　北港警啟動反毒防詐HealthCare健康保健室慢性處方簽幫你送到家
娛樂

圖輯／趙傳傳奇30年　溫暖出輯

圖輯／記者林調遜2017/12/26 15:11

  • ▲趙傳推出30周年最新專輯《你過得還好嗎》。（圖／記者林調遜攝，2017.12.26）

  • ▲趙傳推出30周年最新專輯《你過得還好嗎》。（圖／記者林調遜攝，2017.12.26）

  • ▲趙傳推出30周年最新專輯《你過得還好嗎》。（圖／記者林調遜攝，2017.12.26）

  • ▲趙傳推出30周年最新專輯《你過得還好嗎》。（圖／記者林調遜攝，2017.12.26）

  • ▲趙傳推出30周年最新專輯《你過得還好嗎》。（圖／記者林調遜攝，2017.12.26）

  • ▲趙傳推出30周年最新專輯《你過得還好嗎》。（圖／記者林調遜攝，2017.12.26）

  • ▲趙傳推出30周年最新專輯《你過得還好嗎》。（圖／記者林調遜攝，2017.12.26）

  • ▲趙傳推出30周年最新專輯《你過得還好嗎》。（圖／記者林調遜攝，2017.12.26）

  • ▲趙傳推出30周年最新專輯《你過得還好嗎》。（圖／記者林調遜攝，2017.12.26）

  • ▲趙傳推出30周年最新專輯《你過得還好嗎》，唱片公司獻上巨型酒桶，代表好酒沉甕底。（圖／記者林調遜攝，2017.12.26）

  • ▲趙傳推出30周年最新專輯《你過得還好嗎》，好友高捷（右）帶來人參雞湯及娃娃與趙傳敘舊。（圖／記者林調遜攝，2017.12.26）

  • ▲趙傳推出30周年最新專輯《你過得還好嗎》，好友高捷（右）帶來人參雞湯及娃娃與趙傳敘舊。（圖／記者林調遜攝，2017.12.26）

趙傳出道屆滿30年，推出由眾多樂壇好友合力打造的最新專輯《你過得還好嗎》，並在今（26）日舉行專輯發布會。發布會上，趙傳演唱了首波主打《逆風飛行》，這首歌也特別邀請黃韻玲作曲、李格弟填詞，讓30年前《我很醜，可是我很溫柔》的黃金班底重現。唱片公司在發布會上致贈印有「傳奇卅年　越陳越香」的巨型酒桶，代表趙傳好酒沉甕底；好友高捷更帶來人參雞湯及娃娃與趙傳敘舊，述說當年如何認識並成為好友的過程。

關鍵字趙傳你過得還好嗎逆風飛行
岳父涉嫌性侵女童　李㼈「這麼說」孟耿如主演新戲「高塔公主」

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan