圖輯／趙傳傳奇30年　溫暖出輯

趙傳出道屆滿30年，推出由眾多樂壇好友合力打造的最新專輯《你過得還好嗎》，並在今（26）日舉行專輯發布會。發布會上，趙傳演唱了首波主打《逆風飛行》，這首歌也特別邀請黃韻玲作曲、李格弟填詞，讓30年前《我很醜，可是我很溫柔》的黃金班底重現。唱片公司在發布會上致贈印有「傳奇卅年 越陳越香」的巨型酒桶，代表趙傳好酒沉甕底；好友高捷更帶來人參雞湯及娃娃與趙傳敘舊，述說當年如何認識並成為好友的過程。