創意生活融入產業 經部表揚52家業者

工業局今天舉辦106年度創意生活事業表揚授證活動的地點「戲台咖」，就是今年通過評核的業者之一，位於國家戲劇院「腳下」的戲台咖，將戲劇院過去使用的懸吊鋼索滑輪系統、舞台布幕及舞台地板等再利用，作為建築、裝潢材料，主持人開場時更打趣地說，大家所坐的椅子上，說不定留有林懷民等表演藝術者的汗水。

（中央社記者廖禹揚台北26日電）為提升台灣軟實力及產業競爭力，經濟部工業局自民國92年開始推動「創意生活產業發展計畫」，目前通過評核累計166家業者，工業局並在今天表揚52家新通過評核及續約評核的優秀業者。

今年度通過評選業者分為產業文創化及文創產業化等兩大類型。包括台灣味噌釀造文化館、台灣餅乾優格學院、祥儀機器人夢工廠、台鉅美妝觀光工廠等，將產業核心知識加入創新思維，讓民眾有機會親自接觸國內的產業技術內涵。

文創產業化則是將地方文化元素或生活風格融入場域空間，除活動場地戲台咖外，還有宜蘭傳藝中心、阿里山賓館、私室 SELF等。其中斯爾夫有限公司創立的私室SELF結合影視產業及餐飲業，將影視作品「私室」拍攝場景延伸營造為文創空間，除供應餐飲服務外，也舉辦分享會、影集體驗等活動，未來規劃進一步開發IP實境劇場，以餐飲場域蒐羅真實故事題材，達到虛實結合的沉浸式娛樂體驗。

工業局長呂正華表示，創意生活產業的發展充滿生命活力，並扎根在生活中，雖然產業成長歷程充滿汗水及淚水，卻能帶給民眾快樂，工業局藉由持續的評選、授證，期望讓民眾認識優秀的創意生活業者，也作為企業升級轉型的參考典範。1061226