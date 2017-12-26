買儀器請醫師 南投縣補足眼科醫療

南投縣政府衛生局今天發布新聞稿表示，南投市、埔里鎮、草屯鎮、竹山鎮、水里鄉有醫院及眼科診所，信義鄉與仁愛鄉則有「全民健康保險山地離島地區醫療給付效益提昇計畫」來守護當地居民眼睛健康。

（中央社記者蕭博陽南投縣26日電）南投縣集集鎮、名間鄉、鹿谷鄉、中寮鄉、魚池鄉、國姓鄉無眼科醫療，南投縣衛生局買儀器並請醫師到當地衛生所看診，民國107年1月4日開始，補足全縣13鄉鎮市都有眼科醫療。

衛生局表示，中寮鄉衛生所由中國醫藥大學附設醫院醫師蘇振文每個月第一週星期四上午看診；名間鄉衛生所由埔里鎮莊眼科診所醫師莊振生每個月第四週星期四上午看診；國姓鄉衛生所由草屯鎮為國眼科診所醫師丁武龍每個月第三週星期四上午門診。

以及集集鎮衛生所由台中榮民總醫院醫師魏利真每個月第二週星期四上午門診；鹿谷鄉衛生所由南投市陳祖永眼科診所醫師陳祖永每個月第二週星期三上午門診；魚池鄉衛生所由埔里基督教醫院醫師黃士恭每個月第三週星期五上午門診。1061226