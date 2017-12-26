台灣博士生 3D列印重新詮釋國劇戲服

黃才駿表示，他和藺明淨的研究課題分別為摺紙與3D列印，兩人希望知道摺紙工藝及3D列印服裝有沒有更多發展可能，認為國劇似乎可以作為媒介，將這兩項技術綁在一起，進行更多討論。

畢業於台大戲劇系，轉而投入服裝設計的黃才駿，與研究夥伴藺明淨一同創作，選定「霸王別姬」，打造出顛覆傳統印象的項羽與虞姬戲服。

（中央社記者戴雅真倫敦26日專電）不同於傳統鮮豔的國劇戲服，而是僅有黑、灰且有稜有角。這是英國皇家藝術學院博士生黃才駿與藺明淨的作品，透過3D列印跟壓褶，重新定義國劇服裝。

他表示，國劇以固定動作表達特殊的情緒和意涵，透過這項計畫希望知道，當傳統固定動作遇上高科技服裝及新的服裝線條時，是否有對話的可能，甚至產生不同的意義及情緒。

黃才駿表示，整項計畫從聽取中英戲曲協會的意見，決定採用「霸王別姬」當中的虞姬自刎片段，到溝通、設計、製作數位檔案等，大約耗時6至8個月。

兩人製作的項羽服裝，上半身結合手工與高科技，左手臂的3D列印結構，概念來自於傳統摺紙，右半身則是手工壓褶。虞姬的服裝採用簡單的灰、黑色，但保留虞姬重點的披肩設計。在重點部分，也就是虞姬舞劍的右手，則採用了3D列印技術。

藺明淨說，設計過程中，傳統與現代、手工藝與科技的對話，碰撞出新的火花，產生意想不到的效果。此外，3D列印雖然已經利用在服裝上，但並不是都具有實穿性，因此也碰到一些設計上的問題。

黃才駿表示，設計完成後，也特別邀請國劇演員穿著重新設計的服裝，演出「霸王別姬」片段，並利用壓克力製作道具，希望保留國劇精華部分，加入當代元素，帶給國劇新的美學與新的可能。

藺明淨表示，演員雖然在穿上前無法想像這種新設計，但穿上後不會感到不舒服。其中，虞姬有舞劍的表演，演出者表示，雖然剛穿上時有些不適應，但熟悉材料後就不覺得是阻礙，能夠自在演出。1061226