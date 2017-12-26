金穎生技上櫃 預計明年1月掛牌

金穎成立於1999年，以微生物發酵量產為最重要核心技術。除為國際大廠代工外，目前自主研發生產的主要發酵類產品，含紅麴、納豆激酶、益生菌等微生物發酵產品，以及牛樟芝、靈芝、冬蟲夏草等食藥用菇菌發酵產品。

由富邦證券輔導的金穎生物科技預計於2018年1月掛牌上櫃，今天舉行上櫃前業績發表會。

金晉德表示，金穎主要以國際大廠代工為主，台灣客戶貢獻營收占比約51%，美國占33%、明年會持續增加。明年美國客戶在市場拓展力道加大下，微生物發酵代工訂單需求將見到顯著成長，加上大陸市場自有品牌銷售看好，預料帶動金穎明年整體營運展望樂觀。

金穎生技董事長張曉莉表示，微生物發酵是一個必需型產業，廣泛應用於食品、藥品、工業、農業、綠能、環保、材料等領域，隨著人口高齡化、環境污染嚴重、綠能的需求等因素，以及生物技術的進步，使得微生物發酵產業有更多更好的發展前景。

張曉莉指出，金穎生技在南部科學工業園區擁有發酵製程、萃取純化及多種乾燥製程等相關生產設備，並於新營工業區設置製劑充填包裝廠，可提供客戶由商品設計、原料到成品的一條龍式服務。目前南科廠設有4套50噸以上發酵槽設備，具備國際級量產經濟規模，可有效降低成本，增加產品競爭力。

展望未來，張曉莉表示，金穎生技將持續深耕既有客戶，合作開發多項新產品，同時開發新客源，目前已與多國新客戶簽訂合作意向書或NDA，其中與泰國BIOTEC合作案，顯示金穎發酵研發與生產技術能力深獲國際認可。

富邦證券資深副總經理吳春敏表示，金穎生技目前客戶群已遍及美國、中國、歐洲、日本等國家，致力於成為國際級微生物發酵量產專家。

金穎生技2015年、2016年及2017年前3季合併營收分別為新台幣3.75億元、4.53億元及2.75億元，主要產品(微生物及食藥用菇菌發酵類)營業收入及比重分別為75%、77%、79%，其中2016年較2015年成長24%，2017年前3季營業收入較同期下滑，因受主要客戶銷售不佳所致，但扣除單一客戶下滑影響，其餘發酵產品客戶仍較同期成長達20%。

金穎生技2015年、2016年及2017年前3季EPS分別為2.26元、3.79元及1.02元。1061226