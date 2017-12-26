累積長照壓力 男性照顧者當心重鬱

施佳佐說，這名中年男子的父親在20年前因腦傷不良於行，他便與母親合力照顧父親、撐起家計。因經濟問題，不敢輕易承諾女友，遲遲未結婚，但女友年紀漸長，因無法結婚而想結束關係，男子兩個月內爆瘦5公斤，甚至萌生和父親一起同歸於盡的念頭。

書田診所今天舉行記者會，精神科主治醫師施佳佐今天發表這名男性案例，當事人確診為憂鬱症，近日由家屬陪同就醫，經藥物和心理治療後，症狀逐漸改善許多。

台灣步入高齡化社會，越來越多長者需要被照顧，施佳佐特別提醒男性照顧者，切勿忽略自己的身心需求，「想要顧好他人就要先照顧好自己」，避免因為壓力過度累積而形成憂鬱症。

施佳佐說，普遍憂鬱症患者壓抑的時間為1到2年，照顧者更可能因為被照顧者的病情惡化，加重自身的壓力，也常因為沒有一個紓壓窗口而導致中、重度的憂鬱症。

門診觀察發現，當家中有人需要長期照護時，多數人還是依賴家庭成員，其中又以女性照護者居多，男性照護者較少，但男性多不願意和他人傾吐壓力，再加上社會價值觀對男性的期待，讓男性往往在就醫時才發現拖到中度、甚至重度的憂鬱症。

施佳佐說，「留點時間給自己」是最好的紓壓方式，不只可以放下擔憂，也可以透過政府、民間、家人的幫助下，讓自己回到更好的狀態；此外，男性照護者的家屬也應多多觀察，若出現悲觀等負面想法，需及時拉他一把，才能避免罹患憂鬱症。1061226