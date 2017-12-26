南韓：北韓將爭取擁核國地位以與美對話

南韓聯合新聞通訊社報導，資料顯示，北韓今年出口額、貿易額及對外派遣人員大幅縮減，高強度對北韓制裁初見成效。

南韓統一部表示，北韓明年可能視具體局勢，利用適當的機會改善南北韓關係，因此，北韓領導人金正恩是否會在新年賀詞中闡明對南韓政策方向的立場備受關注。

（中央社記者姜遠珍首爾26日專電）南韓統一部今天發佈「2017年北韓局勢評估和2018年展」資料，預測北韓明年有可能加速發展核彈，讓國際社會承認其擁核國地位，同時開展與美國對話以尋求出路。

北韓米價每公斤4000-5000韓元（約合新台幣110-138元），1美元可兌換約8000朝元，物價和匯率雖相對穩定，價格波動幅度卻有所增大，油價則增至年初的2至3倍。

資料指出，今年10月金正恩召開勞動黨中央委員會全體會議完成高層大換血，提拔親信入政治局；9月第6次核試當時召開政治局常委會議，彰顯其政績和內部團結。預計明年他將繼續鞏固以黨為中心的權力基礎。

南韓統一部表示，今年北韓僅與部分社會文化交流和人道主義援助民間團體接觸，對待具體項目交流和訪問北韓的態度消極，仍以北韓和美國關係為重，對南北韓政府對話和民間交流持保留態度。1061226