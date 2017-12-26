〈房產〉全台前11月房屋首次移轉量約10萬棟創近3

據內政部最新公告買賣移轉棟數資料顯示，今年前 11 個月全台房屋移轉棟數為 24.1 萬棟，年增約 9%，全年應會落在 26.5-27 萬棟間，如統計第一次完工的數量來看，前 11 月的第一次登記數量約 10 萬棟，數量則是 2014 年以來的新低量。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，今年買賣移轉棟數要重新站回 27 萬棟有些挑戰，不過整體來看仍比去年的超低量 24.5 萬棟明顯反彈，從過去的歷史經驗來看，通常波段的超低量縮後，來年伴隨反彈的機率相當高，且有機會延續到第 2 年，主要是過去一年市場交易過度觀望，等到政策管控力道較為鬆手，且陸續看到高端市場交易回溫，買氣也在今年緩步釋放，不過較高點讓價、參考近半年實價仍是市場上比較容易成交的價位帶。