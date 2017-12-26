星地鐵站烏龍 網友瘋傳Marry Christma

（中央社記者黃自強新加坡26日專電）新加坡耶誕節雖未如北國有下雪氛圍，慶祝活動仍精彩多元，有趣的是，星國地鐵出現「Marry Christmas」（迎娶或嫁給耶誕節）祝福語，這個烏龍插曲讓網友瘋傳，不禁莞爾。

新加坡烏節路、克拉碼頭乃至各大地鐵站旁商城，不乏看到掛滿耶誕飾品的大型耶誕樹，大批年輕人及國際旅客均聚集在濱海灣區的咖啡店、酒吧，慶祝耶誕節。

不過，新加坡地鐵站也被眼尖的網友抓包，發現地鐵列車車次訊息布告欄看板將「Merry Christmas」（耶誕節快樂）誤植成「Marry Christmas」（迎娶耶誕節或嫁給耶誕節）烏龍意外。