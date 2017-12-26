星地鐵站烏龍 網友瘋傳Marry Christma

（中央社記者黃自強新加坡26日專電）新加坡耶誕節雖未如北國有下雪氛圍，慶祝活動仍精彩多元，有趣的是，星國地鐵出現「Marry Christmas」（迎娶或嫁給耶誕節）祝福語，這個烏龍插曲讓網友瘋傳，不禁莞爾。
新加坡烏節路、克拉碼頭乃至各大地鐵站旁商城，不乏看到掛滿耶誕飾品的大型耶誕樹，大批年輕人及國際旅客均聚集在濱海灣區的咖啡店、酒吧，慶祝耶誕節。
不過，新加坡地鐵站也被眼尖的網友抓包，發現地鐵列車車次訊息布告欄看板將「Merry Christmas」（耶誕節快樂）誤植成「Marry Christmas」（迎娶耶誕節或嫁給耶誕節）烏龍意外。
新加坡新傳媒「8頻道新聞」報導，濱海市區線的某地鐵站入口處的列車車次訊息布告欄看板，竟不慎把祝福語句中的「Merry」寫成「Marry」，讓原意相差十萬八千里，從「耶誕節快樂」變成「迎娶（嫁給）耶誕節」。
由於地鐵列車車次訊息布告欄看板同時出現下班列車還有3分鐘即將到站訊息，有藝人打趣在臉書中指出，雖不確定是否如此深愛耶誕節，她也只能在3分鐘內做出決定。
新加坡地鐵站出現烏龍訊息，讓網友拍下這尷尬的一幕透過網路瘋傳。雖屬無心之過，卻也著實為今年的耶誕節增添不少趣味。1061226