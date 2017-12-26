川普創紀錄 出訪吃透透卻不邀人來國宴

川普當時表示：「我不會（替習近平）辦晚宴。」「我會讓他去吃麥當勞的漢堡，然後說，我們上工吧。」

美聯社報導，川普還是總統候選人時，曾不屑地提及國宴，砲轟總統歐巴馬2015年歡迎中國大陸國家主席習近平前來美國國是訪問。邀請外國領袖國是訪問，是很重要的外交工具。

但川普（Donald Trump）至今沒禮尚往來，是近一個世紀以來，第一位沒在上任首年以類似排場歡迎來訪領袖的美國總統。

（中央社華盛頓25日綜合外電報導）美國總統川普最近講個沒完的，都是前陣子出訪亞洲走過的紅地毯、看過的閱兵和享用過的豪華晚宴。行程中，他還曾一度忘情喊出：「超棒的。」

上個月，輪到習近平鋪起紅地毯了，他在北京歡迎川普到訪北京。川普此行也一併訪問了南韓和越南。

白宮秘書桑德斯（Sarah Huckabee Sanders）表示，川普還沒邀人前來國是訪問並沒有「特殊原因」，但川普政府希望2018年初會安排一場。桑德斯並未透露考慮邀請哪位外國領袖。

曾在3屆共和黨政府做事、上次擔任第一夫人蘿拉．布希（Laura Bush）幕僚長的麥布萊德（AnitaMcBride）表示，國是訪問通常是兩國邦誼的表現，也是在展現戰略關係對彼此的重要。

「這些場合對鞏固和加強關係真的有很大幫助。」

川普常提及和外國領袖的關係，包括與習近平的關係。川習4月間在川普的佛州豪華莊園會面，川普招待習近平的不是先前提及的漢堡，而是豐盛的晚宴，以及他口中「最漂亮的巧克力蛋糕」。

川普報告說：「習近平主席很喜歡。」

川普在白宮會晤過許多外國領袖，有時是共進午餐，有時他也在海外拜會外國領袖。最近他說，他會晤過的外國領袖超過100人。

但這些都比不上國是訪問。

外國領袖到訪白宮，會先看到在南草坪（SouthLawn）舉行的盛大歡迎儀式，包括軍樂儀隊、軍隊校閱、領袖致詞，接著雙方會在橢圓形辦公室（OvalOffice）不公開會面，之後在東廳（East Room）或玫瑰花園（Rose Garden）召開聯合記者會。

晚間，外國領袖會以貴賓身分出席豪華晚宴，國會成員、商界領袖、名流、政治金主等數百人作陪。

來訪的領袖也會出席國務院午宴，有時會在國會聯席會議發表演說。

2014年到2017年1月間擔任禮賓司司長，在白宮和來訪貴賓之間負責聯繫的塞爾福瑞吉（PeterSelfridge）表示，美國想對特別的領袖和盟邦表現出「最好一面」時，就會端出邀請外國領袖來訪這套。

「一位總統若要展現外交細膩，這真的是不可或缺的錦囊妙計。」

不只對美國總統是這樣。習近平知道川普喜歡被人奉承，所以在川普11月停留北京時，使出了渾身解數讓川普留下深刻印象。

麥布萊德表示，川普不邀請外國領袖前來國是訪問，可能跟他上任首年歷經閣員大風吹，與國會漫長協商健保和稅改又占掉大半時間，政府一團亂有關係；此外，第一夫人梅蘭妮亞（Melania）理應負責包辦國宴大小事，但她直到6月才正式搬入白宮。籌劃國宴也是浩大工程，川普卻只用一小批職員在運作政府。

根據白宮歷史協會（White House HistoricalAssociation），1920年代柯立芝（Calvin Coolidge）之後，從沒看過美國總統不在上任首年邀請外國領袖來訪。柯立芝之後，美國總統上任首年至少邀過一次國是訪問。（譯者：中央社鄭詩韻）1061226