邁向雙語城市　「台南市民英語資源網」正式啟用

南臺科技大學與台南市政府第二官方語言辦公室合作建置台南市民英語資源網，今（26）日正式揭幕啟用，象徵了南市府推動英語為第二官方語言計畫成果又往前邁向一大步，這也同時展現了南臺科大在協助市府推動英語二官計畫所做的重要貢獻。

台南市第二官方語言預定花10年的時間要仿照新加坡模式打造台南市為雙語城市，南臺科大在過去兩年推動過程中，深入參與各種市府部會相關計畫，成效卓著，台南市雙語環境建構也漸漸步上軌道。

南臺科大在人文社會學院督導下籌組專業團隊協助市府製作「台南市民英語資源網」，作為提升臺南市民英語力的起點，未來將是英語二官計畫中，對台南市民英語力提昇以及台南市國際在地化產生最具長遠影響的重要資源。