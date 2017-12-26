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邁向雙語城市　「台南市民英語資源網」正式啟用

記者黃文博／台南報導2017/12/26 16:04
▲「台南市民英語資源網」今天正式啟用。 （圖／記者黃文博翻攝，2017.12.26）
▲「台南市民英語資源網」今天正式啟用。 （圖／記者黃文博翻攝，2017.12.26）

南臺科技大學與台南市政府第二官方語言辦公室合作建置台南市民英語資源網，今（26）日正式揭幕啟用，象徵了南市府推動英語為第二官方語言計畫成果又往前邁向一大步，這也同時展現了南臺科大在協助市府推動英語二官計畫所做的重要貢獻。

台南市第二官方語言預定花10年的時間要仿照新加坡模式打造台南市為雙語城市，南臺科大在過去兩年推動過程中，深入參與各種市府部會相關計畫，成效卓著，台南市雙語環境建構也漸漸步上軌道。

南臺科大在人文社會學院督導下籌組專業團隊協助市府製作「台南市民英語資源網」，作為提升臺南市民英語力的起點，未來將是英語二官計畫中，對台南市民英語力提昇以及台南市國際在地化產生最具長遠影響的重要資源。

台南市民英語資源網是屬於全體市民的網站，以生活化、實用性為取向，每一篇課程都簡短實用，每個人皆可利用零碎時間多聽多念，「時時可學、處處可學」，將英文「活用」於實際日常生活中。

網站中除了英語學習資源外，另有「台南市民全球英語測驗」的專區，讓市民可以隨時隨地上網，甚至用手機就可以進行英語能力自我檢測。

校方表示，英語能力將成為台灣下一代能否進入世界舞台的關鍵能力，因此，推動英語成為第二官方語言，需要整個城市動起來，一起讓府城進一步與國際接軌。

關鍵字英語資源網南臺科技大學台南市雙語城市
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