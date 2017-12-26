家扶中心助學工程啟動　要讓澎湖囝仔的未來不一樣

澎湖家扶中心今(26)日啟動助學工程，該中心指出，農曆年將至，緊接著新學期即將到來，是在學學子們及家庭籌措學費以求穩定就學的時期，中心有近200名學子有高度的獎助學金需求，需要社會大眾的關心與協助，讓澎湖囝仔得以穩定就學，豐富尋夢的途徑
家扶中心表示，現就讀大學二年級的阿瑜來自隔代教養家庭，由高齡年邁的祖父扶養，祖父已進高齡階段，健康狀況不穩定，更無法外出工作，也因此在阿瑜過去的求學與生活經驗裡，時因經濟因素受到些許阻礙與挑戰，寒暑假期間，需透過不同的打工機會，幫忙支付自己及家庭的生活開銷，儘管生活忙碌，阿瑜課業方面仍不懈怠，憑著自身堅毅、負責的態度，努力將成績維持在中上表現，回報祖父的照顧之情。
▲阿瑜擔任志工帶領活動過程。（圖／家扶中心提供 , 2017.12 26）
而因在持續求學、成長道路上受到許多人的幫助，懂得飲水思源的阿瑜，利用寒暑假及課餘時間，進行志願服務行動等回饋，幫助其他更需要的人們；更參與中心青年釣竿方案，透過青年發聲與服務行動，找尋實現夢想、創造經驗舞台的可能性，在這些行動過程，屢屢實現生涯的發展目標，不放棄任何學習機會的她，總能積極藉由學習資源的補充，延續學習的道路，豐富自己的生命，持續向上。
面對大環境不景氣的衝擊，各項生活費、教育費逐年高漲，對於陷於經濟困境的扶助家庭來說是一大挑戰，隨著孩子不同教育階段成長，教育學習支出更是逐年累加，進入高中大學階段尤甚，負擔更為加重。根據澎湖家扶中心106年6月之統計，受扶助國小至大學在學生共計540名，其中大專、高中職占整體三成二，而每學期學校註冊費的繳納、學習相關資源支出等開銷，是這些扶助家庭其中的經濟負擔。
中心每年獎助學金需求約400萬元，對於澎湖是相當重要，然頗難達成的計畫項目，盼社會大眾一同來關心，協助540名受扶的在學兒少安心就學、成就夢想，累積傳遞希望的能量，翻轉人生。
▲阿瑜利用寒暑假及課餘時間，進行志願服務行動等回饋。（圖／家扶中心提供 , 2017.12 26）