家扶中心助學工程啟動　要讓澎湖囝仔的未來不一樣

澎湖家扶中心今(26)日啟動助學工程，該中心指出，農曆年將至，緊接著新學期即將到來，是在學學子們及家庭籌措學費以求穩定就學的時期，中心有近200名學子有高度的獎助學金需求，需要社會大眾的關心與協助，讓澎湖囝仔得以穩定就學，豐富尋夢的途徑

家扶中心表示，現就讀大學二年級的阿瑜來自隔代教養家庭，由高齡年邁的祖父扶養，祖父已進高齡階段，健康狀況不穩定，更無法外出工作，也因此在阿瑜過去的求學與生活經驗裡，時因經濟因素受到些許阻礙與挑戰，寒暑假期間，需透過不同的打工機會，幫忙支付自己及家庭的生活開銷，儘管生活忙碌，阿瑜課業方面仍不懈怠，憑著自身堅毅、負責的態度，努力將成績維持在中上表現，回報祖父的照顧之情。