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娛樂

馬蓉死不認錯？　強調自己問心無愧點名王寶強

娛樂中心／綜合報導2017/12/26 16:00
▲馬蓉自認十年婚姻問心無愧。（合成圖／翻攝自微博 , 2017.12.26）
▲馬蓉自認十年婚姻問心無愧。（合成圖／翻攝自微博 , 2017.12.26）

王寶強2016年8月在微博發聲明，表示妻子馬蓉與經紀人宋喆有染，宣布將與馬蓉離婚，以及解除宋喆經紀人職務，堪稱2016年最震撼八卦。經過了一年多，馬蓉打破先前沉默，在微博提醒王寶強，「作為一位父親，希望你可以思考下你的所言所行是否會對兒女的身心健康及成長造成傷害？」

馬蓉在微博寫下，「對於王寶強離婚聲明中闡述的內容以及由此引發的社會輿論，作為一位年輕但不妄為的母親，我在第一時間想到的並不是聲嘶力竭的去捍衛自己的尊嚴，我想做的只是竭盡一切能力去減少這件事情對兩個孩子的影響，因為這是一個媽媽最基本的責任與本能。」話鋒一轉，她強調，「對於過去的十年婚姻，我只想說一句：十年家庭，生兒育女，付出所有，問心無愧！我相信『以事實為根據，以法律為準繩』的法律會給出公正公平的答案。」


▲馬蓉時常在微博分享自己的手藝。（圖／翻攝自微博 , 2017.12.26）

對於王寶強她也有話要說，「這是我第一次，也希望是最後一次，在網路上與你對話：一個家庭的變故本不應成為社會話題，但事已至此，你可以繼續說你想說、做你想做。但作為一位父親，希望你可以思考下你的所言所行是否會對兒女的身心健康及成長造成傷害？也希望你做好了面對孩子們長大成人後目光的準備！」

關鍵字王寶強馬蓉宋喆
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