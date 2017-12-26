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兩女拒盤查意圖駕車衝撞　警破窗查獲毒品吸食器

記者洪佳伶／雲林報導2017/12/26 16:11
▲西螺警方查獲毒品吸食器。（圖／記者洪佳伶翻攝 , 2017.12.26）
▲西螺警方查獲毒品吸食器。（圖／記者洪佳伶翻攝 , 2017.12.26）

西螺分局警方於25日晚間執行封鄉緝毒擴大臨檢勤務，於西螺鎮中山路發現一可疑自小客車停於路邊，車上竟有兩名女子昏睡於內。警方上前盤查時發現內有疑似毒品吸食工具，兩女卻拒不配合受檢並發動車輛有衝撞意圖，警方遂趕緊以警棍破窗，果真在車上起出毒品吸食器，全案依涉嫌違反毒品危害防制條例送辦。

警方於23時許正要到某美容護膚店實施臨檢，卻發現該自小客車怠速於路旁，一林姓女子(72年次、毒品前科)與葉姓女子(72年次、無前科)分別在副駕駛座及後座熟睡，警方發覺有異拍打車窗盤查二女，並請林女將車輛熄火以維安全。然警方透過車窗發現車內疑有毒品吸食工具，請林、葉兩女下車配合受檢，不料其拒不配合，且後座的葉女突爬至駕駛座發動車輛，恐有衝撞警方之意圖，警方大聲喝斥並持警棍擊破車窗，終將兩人帶離車外，並進一步在車上起出海洛因注射針筒以及安非他命吸食器；搜索過程還在車內發現一把手槍，後經檢視為無殺傷力之玩具槍，讓警方虛驚一場。

警方除當場查扣相關證物外並逮捕林、葉兩名女子依法送辦，林女在警方訊問下坦承前天有施用海洛因及安非他命，並表示駕駛人為許姓友人，當時許男離開車輛去找朋友後便不知去向。西螺分局分局長林崇志表示，警方將持續通知駕駛到案說明以釐清有無涉及其他不法情事；並對於緝毒作為將全力向上溯源，展現打擊毒品犯罪的決心。


▲西螺分局警方於昨(25)日晚間執行封鄉緝毒擴大臨檢勤務，查獲毒品吸食器。（圖／記者洪佳伶翻攝 , 2017.12.26）

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