NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈提振觀光　部落道路改善計畫完成加強校外聯巡　北港警啟動反毒防詐HealthCare健康保健室慢性處方簽幫你送到家
鉅亨網

油價上看80美元？野村：中東若爆戰爭 此場景就會出

鉅亨網2017/12/26 15:46
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

《Economic times》報導，週一 (25 日) 野村 (Nomura) 發表研究報告表示，若明年 2018 年中東地區爆發戰爭，那麼估計油價就將暴衝至每桶 80 美元，與當前布蘭特原油每桶 65 美元水平相比，還可能再上漲 23%。

野村表示，2018 年十大灰天鵝事件中，中東爆發戰爭就是其中一隻，估計若戰爭引爆，那麼影響的程度將會非常深遠，包括中東地區長年來的穩定局面，恐怕就將被打破。

野村預測，在中東戰爭爆發的場景下，國際油價將上看每桶 80 美元，而全球通膨率也將因為油價的暴漲而走升，估計日本核心通膨率即可能因為這樣而漲破 1.5%、美國通膨則是上升 0.4 個百分點，歐元區上升 0.9 個百分點。

布蘭特原油油價上週五 (22 日) 上漲 0.54% 收在每桶 65.250 美元，累計近一年以來已上漲 18.53%。

布蘭特原油日線走勢圖 (近一年以來表現)
布蘭特原油日線走勢圖 (近一年以來表現)

野村點名，目前中東最有可能發生衝突的第一個地區就是葉門，而第二個地區就是黎巴嫩和巴勒斯坦。

而在油價大漲的環境當中，野村估計俄國、馬來西亞、巴西等新興市場原油出口國將會大幅受益；中國、印度、印尼、泰國、土耳其等國，將會受傷慘重。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字野村中東戰爭巴勒斯坦葉門黎巴嫩油價原油價格通膨美國歐元區日本afpheadline
面對美國加重制裁 普丁擬取...去槓桿效應 中國2018年...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan