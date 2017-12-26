油價上看80美元？野村：中東若爆戰爭 此場景就會出

《Economic times》報導，週一 (25 日) 野村 (Nomura) 發表研究報告表示，若明年 2018 年中東地區爆發戰爭，那麼估計油價就將暴衝至每桶 80 美元，與當前布蘭特原油每桶 65 美元水平相比，還可能再上漲 23%。
野村表示，2018 年十大灰天鵝事件中，中東爆發戰爭就是其中一隻，估計若戰爭引爆，那麼影響的程度將會非常深遠，包括中東地區長年來的穩定局面，恐怕就將被打破。
野村預測，在中東戰爭爆發的場景下，國際油價將上看每桶 80 美元，而全球通膨率也將因為油價的暴漲而走升，估計日本核心通膨率即可能因為這樣而漲破 1.5%、美國通膨則是上升 0.4 個百分點，歐元區上升 0.9 個百分點。
布蘭特原油油價上週五 (22 日) 上漲 0.54% 收在每桶 65.250 美元，累計近一年以來已上漲 18.53%。
野村點名，目前中東最有可能發生衝突的第一個地區就是葉門，而第二個地區就是黎巴嫩和巴勒斯坦。
而在油價大漲的環境當中，野村估計俄國、馬來西亞、巴西等新興市場原油出口國將會大幅受益；中國、印度、印尼、泰國、土耳其等國，將會受傷慘重。更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>