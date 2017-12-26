油價上看80美元？野村：中東若爆戰爭 此場景就會出

《Economic times》報導，週一 (25 日) 野村 (Nomura) 發表研究報告表示，若明年 2018 年中東地區爆發戰爭，那麼估計油價就將暴衝至每桶 80 美元，與當前布蘭特原油每桶 65 美元水平相比，還可能再上漲 23%。

野村表示，2018 年十大灰天鵝事件中，中東爆發戰爭就是其中一隻，估計若戰爭引爆，那麼影響的程度將會非常深遠，包括中東地區長年來的穩定局面，恐怕就將被打破。

野村預測，在中東戰爭爆發的場景下，國際油價將上看每桶 80 美元，而全球通膨率也將因為油價的暴漲而走升，估計日本核心通膨率即可能因為這樣而漲破 1.5%、美國通膨則是上升 0.4 個百分點，歐元區上升 0.9 個百分點。