面對美國加重制裁 普丁擬取消「海外資金」匯回稅

2014 年時，由於資本外流大，和烏克蘭的衝突造成與西方國家關係惡化，以及油價疲弱的影響下，俄羅斯對從海外匯回資產的人，進行特赦，取消在海外申報資產的人，過去任何納稅和貨幣違法行為的責任，實施時間至 2016 年年中，但並沒吸引到很多人。

俄羅斯總統普丁 (Vladimir Putin) 於 25 日表示，由於美國政府實施更嚴厲的制裁措施，俄羅斯應該取消企業從海外匯回資金的 13％稅收，並不再追究過去沒有照實申報海外資產而逃稅的人，重啟特赦，希望能為國家帶入更多資金。

美國總統川普在 8 月份，簽署一套對俄羅斯的新制裁方案，其中一項規定要求美國財政部長，提交一份關於擴大制裁，對俄羅斯主權債務造成的影響報告，預計最遲在 2 月份繳交。

俄羅斯財政部長 Anton Siluanov 在 22 日表示，他的部門提議，不再追究過去納稅違法行為的特赦，並應該在 2018 年重新啟動，並實施至少一年。

普丁日前與俄羅斯議會領導人表示，他有兩個以前未公開提出的建議。首先他建議延長特赦時限，但外部的限制並不會因為這樣降低，可能會變得更嚴格。他的第 2 個建議為，取消企業將資本轉入至俄羅斯的 13% 稅收。此外，政府將執行一項特殊的債券計劃，鼓勵資金匯入俄羅斯。



《路透社》本月稍早時報導，俄羅斯有錢人明年將面對美國的加重制裁，政府因此提出建議，將發行特殊的國債，幫助這些人將海外資金轉回國內。