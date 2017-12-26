中國發出首張微信身分證 網證取代證件

（中央社台北26日電）廣州市25日簽發中國大陸首張「微信身分證」，中國公民只要透過網路即可申辦這張等同身分證的網證，出門不用再帶身分證。微信身分證目前先在廣州試行，明年1月1日起在全國推廣。

廣州網信辦今天在微博官網指出，網證就是指「居民身分證網上功能憑證（CTID）」，通俗的說就是身分證的網路版

綜合陸媒報導，只要有這張微信身分證，在中國大陸赴行政機關洽公，或是需實名認證如旅館登記、寄快遞、上網咖等，只要拿出手機一刷即可，不用再隨身帶身分證。

廣州日報報導，領取身分證網證有線上和線下兩種路徑，透過微信小程序搜索網證，刷臉即可線上獲取黑白的「輕量版」身份證網證，適用於一些僅需簡單證明「我就是我」的場景，例如網咖實名制登記等。