中國發出首張微信身分證 網證取代證件

（中央社台北26日電）廣州市25日簽發中國大陸首張「微信身分證」，中國公民只要透過網路即可申辦這張等同身分證的網證，出門不用再帶身分證。微信身分證目前先在廣州試行，明年1月1日起在全國推廣。
廣州網信辦今天在微博官網指出，網證就是指「居民身分證網上功能憑證（CTID）」，通俗的說就是身分證的網路版
綜合陸媒報導，只要有這張微信身分證，在中國大陸赴行政機關洽公，或是需實名認證如旅館登記、寄快遞、上網咖等，只要拿出手機一刷即可，不用再隨身帶身分證。
廣州日報報導，領取身分證網證有線上和線下兩種路徑，透過微信小程序搜索網證，刷臉即可線上獲取黑白的「輕量版」身份證網證，適用於一些僅需簡單證明「我就是我」的場景，例如網咖實名制登記等。
另外，透過微警認證App進入可信終端頁面，掃描線下可信終端設備二維碼，設置身分證密碼（8碼），然後再刷身分證，就可獲取彩色「升級版」的身分證網證，適用於一些需要嚴格規範場景，例如工商註冊登記等。
「微信身分證」是由中國公安部第一研究所在國家重大項目支持下推出，是實體身分證晶片唯一對應的電子映射文件，透過國家「互聯網＋可信身份認證平台」簽發。
同時，南沙可信身份認證示範基地聯合南沙區政務中心推出身分證電子證照政務應用，引入「微警認證」人臉識別技術，AI系統自動比對用戶身分訊息、人像、身分證件的真實性與一致性，進行身分證網證開通，並解決網上身分難確認、易偽造的缺點。
報導稱，網證化以後減少了第三方接觸居民身分證訊息的機會，直接接受的是來自公安部數據庫的核對反饋，而反饋訊息本身已經加密，外界無法破解。
有關官員指出，領取身分證網證後，萬一手機遺失，只要透過重設身分證密碼，就可讓原先的網證失效。1061226