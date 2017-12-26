參觀新海誠展 偽婚男女主角盼珍惜感情

欣賞完一系列新海誠的美學世界，唐振剛表示，最喜歡他的「言葉之庭」作品，認為新海誠透過天氣來代表男女主角的遭遇，從晴天到狂風暴雨這段不被允許的師生情愫裡，男、女主角的孤獨感完全表露無遺，會不斷回想起他們的相知、相遇。

在探討愛情、親情的舞台劇「偽婚男女」中扮演假結婚夫妻的唐振剛、王樂妍，今天在台北參觀「新海誠海外首站特展」，感受夢幻經典的動畫場景，包含以動畫電影「你的名字」為基礎還原的售票亭場景，到以動畫「星之聲」為基底打造的星之聲隧道，重溫感人情節。

（中央社記者江佩凌台北26日電）舞台劇「偽婚男女」中的男女主角唐振剛、王樂妍攜手參觀日本動畫導演新海誠展，體驗置身夢幻動畫場景，盼來看展的情侶感受片中男女主角永遠分離的孤獨感後，進而珍惜彼此。

去年紅遍全球的電影「你的名字」則是王樂妍最喜歡的新海誠作品，尤其在動畫中男女主角互換身體後，2人在不同時空感受著彼此的那段揪心橋段，直說：「整個感動得哭了。」

新海誠商業出道作「星之聲」描述因女主角在宇宙中時空跳躍，男女主角彷彿是被宇宙和地球拆散的戀人，平常隨手就能收到的簡訊，動畫中竟然要相隔8年224天18小時，對方才能收到，彷彿唐振剛與王樂妍在舞台劇中，面臨就算同住一個屋簷下，真正的心意卻也得越過重重的社會阻礙才能說出。

兩人都希望，來看展的情侶們能感受到片中男女主角永遠分離的孤獨感，進而珍惜彼此的感情。而王樂妍對於新海誠作品下女主角壓抑的情緒十分有感受，她一想到在舞台劇裡因飾演角色的同志性向問題，而飽受傳統家庭觀念的挑戰，不禁紅了眼眶。

「新海誠海外首站特展」有不少台灣限定的動畫場景，讓人彷彿置身於新海誠的「秒速5公分」櫻花飄落的夢幻世界，抑或在「言葉之庭」的雨中涼亭等待，甚至重現「你的名字」動畫場景，化身劇中人物一同感動與哀戚。

新海誠展22日起至明年3月18日，將在台灣華山1914文創園區中4B館展出新海誠出道15週年的軌跡。1061226