綠能工程師返鄉務農　小巧盆栽在屏東開闢新天地

新園鄉30歲青農許建閎從綠能工程師轉業返鄉務農，種植百合竹、電信蘭等觀葉植物，最近利用閒暇時間開發小巧盆栽，一推出就銷售一空，讓農業門外漢的他，發現務農美好的一面，使他更想在農業上發光發熱。
成功大學工學院畢業的許建閎，原本在熱門行業太陽光電產業公司上班，但長期工作下來，緊張及壓力下造成身體不適，3年前他聽到屏東縣政府開辦農業大學，於是跑去報名，想要轉換跑道。
▲許建閎種植百合竹、電信蘭等觀葉植物開發小巧盆栽一推出就銷售一空。（圖／記者陳宗傑攝,2017.12.26）
但他向家人提出返鄉務農的想法，家人一致反對，直到他說服母親終能如願，許建閎家裏本來種水稻、紅豆，在農業大學有了不同思維，再加上朋友及專家的建議，他選擇改種百合竹及電信蘭，因這兩種作物相對較省工，只要管理得宜，適當肥培及水份就能長期收穫。目前他種植百合竹1分地，電信蘭3分地，保留1分半地種雜糧，調配好時間，每種作物都能管理到恰當，長輩雖沒說支持，但至少不反對，父母親也會來幫忙。
因非農業科班出身，所以許建閎須花更多時間學習，只要有關花卉課程，他都報名上課，病蟲害防治不懂就請教農改場專家，也會自製液肥及酵素等，最近開始嘗試種些左手香、真柏的小盆栽，參加展售活動銷售一空。高材生轉行務農，要背負一些盛名的壓力，許建閎謙虛的說，不斷努力就能看到年輕人返鄉務農的實力，將來一定會令人刮目相看的。