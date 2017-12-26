綠能工程師返鄉務農　小巧盆栽在屏東開闢新天地

新園鄉30歲青農許建閎從綠能工程師轉業返鄉務農，種植百合竹、電信蘭等觀葉植物，最近利用閒暇時間開發小巧盆栽，一推出就銷售一空，讓農業門外漢的他，發現務農美好的一面，使他更想在農業上發光發熱。

成功大學工學院畢業的許建閎，原本在熱門行業太陽光電產業公司上班，但長期工作下來，緊張及壓力下造成身體不適，3年前他聽到屏東縣政府開辦農業大學，於是跑去報名，想要轉換跑道。



▲許建閎種植百合竹、電信蘭等觀葉植物開發小巧盆栽一推出就銷售一空。（圖／記者陳宗傑攝,2017.12.26）