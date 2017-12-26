NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東
即時跑馬燈提振觀光　部落道路改善計畫完成加強校外聯巡　北港警啟動反毒防詐HealthCare健康保健室慢性處方簽幫你送到家
地方

綠能工程師返鄉務農　小巧盆栽在屏東開闢新天地

記者陳宗傑／屏東報導2017/12/26 16:17
▲許建閎從綠能工程師轉業返鄉務農，在故鄉的農地裡順利開創新天地。（圖／記者陳宗傑攝,2017.12.26）
▲許建閎從綠能工程師轉業返鄉務農，在故鄉的農地裡順利開創新天地。（圖／記者陳宗傑攝,2017.12.26）

新園鄉30歲青農許建閎從綠能工程師轉業返鄉務農，種植百合竹、電信蘭等觀葉植物，最近利用閒暇時間開發小巧盆栽，一推出就銷售一空，讓農業門外漢的他，發現務農美好的一面，使他更想在農業上發光發熱。

成功大學工學院畢業的許建閎，原本在熱門行業太陽光電產業公司上班，但長期工作下來，緊張及壓力下造成身體不適，3年前他聽到屏東縣政府開辦農業大學，於是跑去報名，想要轉換跑道。


▲許建閎種植百合竹、電信蘭等觀葉植物開發小巧盆栽一推出就銷售一空。（圖／記者陳宗傑攝,2017.12.26）

但他向家人提出返鄉務農的想法，家人一致反對，直到他說服母親終能如願，許建閎家裏本來種水稻、紅豆，在農業大學有了不同思維，再加上朋友及專家的建議，他選擇改種百合竹及電信蘭，因這兩種作物相對較省工，只要管理得宜，適當肥培及水份就能長期收穫。目前他種植百合竹1分地，電信蘭3分地，保留1分半地種雜糧，調配好時間，每種作物都能管理到恰當，長輩雖沒說支持，但至少不反對，父母親也會來幫忙。

因非農業科班出身，所以許建閎須花更多時間學習，只要有關花卉課程，他都報名上課，病蟲害防治不懂就請教農改場專家，也會自製液肥及酵素等，最近開始嘗試種些左手香、真柏的小盆栽，參加展售活動銷售一空。高材生轉行務農，要背負一些盛名的壓力，許建閎謙虛的說，不斷努力就能看到年輕人返鄉務農的實力，將來一定會令人刮目相看的。

關鍵字工程師返鄉務農小盆栽許建閎農業大學電信蘭
兩女拒盤查　西螺警查獲毒品吸食器拜訪剪紙藝術家　李孟諺熱情歡迎

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan