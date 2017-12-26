新北萬金石馬拉松　獲IAAF「銀標籤」賽事認證

「2018新北市萬金石馬拉松」通過國際田徑總會（IAAF）「銀標籤」的賽事認證！新北市長朱立倫今（26）日表示，未來不僅可登錄世界馬拉松年度賽事的行事曆，也成為奧運資格賽之一，盼吸引更多國際選手及馬拉松的愛好者參與。

朱立倫指出，路跑活動是全球風行的運動，尤其國際級的馬拉松賽事更是屢受世人關注，新北市萬金石馬拉松於2003年首次舉辦，當時僅是小型的賽事，這幾年在教育局、觀光局等各局處的積極整合資源，各區公所的全力配合，將其打造成具有文創性、科技性的國際級馬拉松賽事。

中華民國田徑協會理事長蔡辰威說，銀標籤審查比起銅標籤嚴格許多，須邀請來自不同5個國家的菁英選手，男、女至少各5名共10名選手盡全力完賽；2018年的規定更趨嚴苛，改為4個不同國籍，至少6男、6女共12名選手盡力完賽，且須來自2個以上不同區域，其中一名來自主辦國所屬的區域（亞洲）。