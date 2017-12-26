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新北萬金石馬拉松　獲IAAF「銀標籤」賽事認證

記者陳志仁／新北報導2017/12/26 16:00
▲中華民國田徑協會理事長蔡辰威（右三）代表國際田總，頒發IAAF銀標籤的證書給新北市長朱立倫（左二）。（圖／記者陳志仁攝，2017.12.26）
▲中華民國田徑協會理事長蔡辰威（右三）代表國際田總，頒發IAAF銀標籤的證書給新北市長朱立倫（左二）。（圖／記者陳志仁攝，2017.12.26）

「2018新北市萬金石馬拉松」通過國際田徑總會（IAAF）「銀標籤」的賽事認證！新北市長朱立倫今（26）日表示，未來不僅可登錄世界馬拉松年度賽事的行事曆，也成為奧運資格賽之一，盼吸引更多國際選手及馬拉松的愛好者參與。

朱立倫指出，路跑活動是全球風行的運動，尤其國際級的馬拉松賽事更是屢受世人關注，新北市萬金石馬拉松於2003年首次舉辦，當時僅是小型的賽事，這幾年在教育局、觀光局等各局處的積極整合資源，各區公所的全力配合，將其打造成具有文創性、科技性的國際級馬拉松賽事。

中華民國田徑協會理事長蔡辰威說，銀標籤審查比起銅標籤嚴格許多，須邀請來自不同5個國家的菁英選手，男、女至少各5名共10名選手盡全力完賽；2018年的規定更趨嚴苛，改為4個不同國籍，至少6男、6女共12名選手盡力完賽，且須來自2個以上不同區域，其中一名來自主辦國所屬的區域（亞洲）。

另外，IAAF認證賽事非常注重參賽選手的安全，因此賽道必須全程封路全面交管，且補給站、水站及醫護站等物資都有一定的規範；今年賽道上每2.5公里設置醫護站與緊急救護人員，明年將改為每1.5公里就有救護人員配戴AED，為確保參賽選手成績正確，一共須設置10個計時晶片站。

新北市政府體育處長洪玉玲表示，萬金石馬拉松2015年就是「全台第1座」成功獲得IAAF國際「銅標籤」認證的賽事，經過3年的努力，更上一層樓再次獲得「銀標籤」的賽事認證，未來將吸引更多國際媒體關注；明（2018）年3月的新北市萬金石馬拉松賽事，歡迎更多國際選手及馬拉松的愛好者前來共襄盛舉。

關鍵字新北市萬金石馬拉松國際田徑總會銀標籤朱立倫中華民國田徑協會理事長蔡辰威新北市政府體育處長洪玉玲
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