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中央社

溴丙烷易中毒 勞動部107年7月訂容許值

中央社2017/12/26 15:47
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者余曉涵台北26日電）職安署宣布，將修正「勞工作業場所容許暴露標準」，明年7月起新增溴丙烷在空氣中容許暴露標準（8小時）為0.5ppm；丙酮容許濃度下降為200ppm；氯乙烯下降為1ppm；溴化氫下修為任一時間不得超過3ppm。

102年南部某高爾夫桿頭工廠在製程中使用溴丙烷溶劑清洗金屬桿頭，造成6名員工中毒，勞動部職業安全衛生署日前也認定為職業病。

為了要降低溴丙烷的危害，勞動部職業安全衛生署綜合規劃與衛生組副組長張國明今天在勞動部例行業務說明表示，為了要降低溴丙烷對勞工身體的危害，將修正「勞工作業場所容許暴露標準」。

張國明說，明年7月新增溴丙烷在勞工工作環境空氣中容許暴露標準為8小時0.5ppm；丙酮容許濃度為8小時從750ppm下修為200ppm；氯乙烯為8小時從3ppm下修為1ppm；溴化氫從8小時下修為任一時間不得超過3ppm。

他表示，溴丙烷常作為金屬表面清洗溶劑，若因為通風不良導致過量暴露，極易造成作業勞工中毒，可能出現腰部麻木、走路不穩、容易跌倒等多發性神經病變，目前美日英等國家僅有建議值，而台灣則是要納入強制。

張國明說，根據職業安全衛生法，若雇主未依規定辦理，導致有害物質超過容許暴露標準者，將依法處新台幣3萬元至30萬元罰鍰。1061226

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