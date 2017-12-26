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連續4年獲肯定　澎湖衛生局長期照護得第一

記者鄧至傑／澎湖報導2017/12/26 16:04
▲澎湖衛生局長期照護得第一。（圖／衛生局提供 , 2017.12 26）
▲澎湖衛生局長期照護得第一。（圖／衛生局提供 , 2017.12 26）

衛生福利部於日前召開106年第3次全國衛政及社政首長聯繫會議，會中頒發105年度地方衛生機關業務考評「照護類」得獎縣市，澎湖縣政府衛生局榮獲第四組第一名，也是衛生局連續4年獲第4組前2名佳績，肯定了衛生局長期照顧管理團隊的努力。

澎湖縣政府衛生局陳淑娟局長表示，面對本縣老化指數不斷攀升，以及長照2.0擴大服務對象，將50歲失智者、55歲平地原住民、49歲以下身障者以及衰弱者都納入，服務從原有8項增加到17項。

為此澎湖縣長期照顧管理中心秉持服務社區長者，突破以往的被動申請，轉成主動服務，將照顧的觸角往前延伸到衰弱的銀髮長輩，全縣佈建9處預防及延緩失能社區服務據點，並推動社區整體照顧方案及失智症照顧模式、建置1處失智共照中心，2處失智照護服務據點，結合2家醫院銜接出院準備服務，建立綿密的照護網，同步照顧健康、亞健康及失能(智)者在地長者。

陳淑娟局長呼籲鄉親若有長照需求或疑問，可以用市話或手機直撥長期照顧專線1966，澎湖縣長期照顧管理中心會迅速提供協助。長期照顧需要各專業領域及相關團體的共同參與，透過衛政、社政及民間團體資源共同整合投入，發展創新性、在地化、醫養融合模式，跨領域將醫療端量能帶入日常生活照顧，建立連續性照護服務體系，衛生局也將持續肩負使命，為菊島長者打造安居、安養、安心之生活環境。

關鍵字衛生福利部澎湖縣政府衛生局長期照顧
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