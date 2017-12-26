汗皰疹能洗手嗎？　醫：清潔沒做好病灶恐惡化

鄭愛蓮說明，中醫認為溼疹的形成主要與患者體內循環不佳有關，因此即便是冬天，只要體內溼氣無法正常代謝，就會出現溼疹纏身問題。病灶先是形成一、兩顆水泡紅疹，接著引起搔癢。患者往往因不自覺搔抓而抓破出水，病灶便隨著指尖觸及身體其他部位，進而擴散到全身，例如手指抓了患部又觸摸臉頰，便會連帶使得臉上長出溼疹。

近日天氣總是陰雨綿綿、溼溼冷冷，讓人感覺快要凍到骨子裡，若再加上溫差大，部分溼疹患者此時便會舊疾復發，讓人全身搔癢難耐，感到非常不舒服。中醫師鄭愛蓮指出，溼疹其實多半好發在換季時，像是春夏、冬春交替之際，通常會從手、腳掌、陰部等處蔓延開來。

當溼疹發作在手腳，除了疹子外可能還會出現小水泡，這是俗稱的「汗皰疹」。鄭愛蓮解釋，這些水泡是由於體內水分無法順利排掉，毛細孔無法正常開闔，積在皮表所致。當水泡皮破或抓癢之後便會一直流水，容易擴大感染，因此建議手腳溼疹發作時，除了服用中藥改善，平日也可準備棉布手套保護患部，並每日替換。如果是要騎車外出，怕碰到颳風下雨等，則建議可於棉布手套外再多加一層防水手套，以避免強風、雨水刺激患部；患部如位於腳部，則可在襪子裡墊紗布，防止溼疹皮破流湯。

常有許多溼疹、汗皰疹患者以為發病期間不能洗手，或是只能用清水洗。鄭愛蓮強調，由於空氣中有很多病毒、細菌，因此任何皮膚病都應該要注重清潔，溼疹、汗皰疹也不例外。一旦清潔工作沒做好，容易導致患處無法痊癒，甚至日益嚴重，紅腫癢到手指無法伸直張開。

鄭愛蓮建議，平日要以肥皂洗手，如果洗手時感到疼痛，可以縮短清洗時間，或是改用皮膚病專用的中藥肥皂。此外，患處也要盡量避免與沐浴乳、保養品、乳液等含化學成分的物品接觸，如果覺得患處很乾，可擦一點油或凡士林來舒緩，但切記在上藥前，一定要將患部清潔乾淨。

鄭愛蓮提醒，中醫有句話說「正氣強，邪氣不能侵體」，想要避免溼疹復發，最重要的還是要注意自己的作息，盡量不要熬夜晚睡，每日出門適度曬曬太陽，改善周遭環境中的溼氣，並避免生冷食物，像是冰飲、水果、海鮮等。若要吃比較涼寒的食材，可與生薑一起烹調，以減低溼氣對身體的傷害。只要生活上多加注意，再搭配醫師建議的療程，便能有效改善症狀，擺脫惱人溼疹。