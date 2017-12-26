今日暖新聞》影／水餃助低收　奠安宮慈善基金會愛加倍

▲北斗奠安宮慈善會捐贈30萬元購買喜樂餃，贈送社區中弱勢家庭，讓身心障礙朋友有機會自食其力，也讓社區被幫助的家庭品嘗到美味的水餃。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.26）

北斗奠安宮慈善功德會積極推行慈善公益活動，經由物資關懷、時令救濟等方式，讓愛實踐，為弱勢族群及時獻上最溫暖的援助，創會長卓煜明會長樂善好施，結合善心人士共同購買喜樂手工水餃幫助社區中50戶的經濟弱勢家庭，讓身心障礙朋友有機會自食其力，也讓社區被幫助的家庭品嘗到美味的水餃，瑪喜樂基金會執行長林玉嫦感謝慈善會讓愛加倍。

主神供奉媽祖的北斗奠安宮是百年老廟，於去年9月主委改選後正式成立奠安宮慈善功德會，創會長卓煜明默默發揚媽祖大愛的精神，舉凡冬令救濟、急難救助、低收戶的補助，行善觸角延伸到外縣市，為了幫助喜樂身心障礙者脫困，功德會成立以來迄今，已結合社會善心人士購買75000粒水餃贈送弱勢家庭。



▲北斗奠安宮慈善會捐贈30萬元購買喜樂餃，贈送社區中弱勢家庭，讓身心障礙朋友有機會自食其力，也讓社區被幫助的家庭品嘗到美味的水餃。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.26）

卓煜明表明，「一粒水餃、一份希望」，看到喜樂水餃工坊有來自各社區30位身心障礙員工，為了生活，每天都很努力的工作，他們自食其力的精神令人感動，所以發起認購行動，希望透過這項水餃專案，能帶給身障的朋友一份穩定的工作。



▲北斗奠安宮慈善會捐贈30萬元購買喜樂餃，贈送社區中弱勢家庭，讓身心障礙朋友有機會自食其力，也讓社區被幫助的家庭品嘗到美味的水餃。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.26）

瑪喜樂基金會執行長林玉嫦說，當美國媽祖--瑪喜樂阿媽，遇到台灣的奠安宮的媽祖，果然擦出了愛的火花，由卓會長帶領的慈善功德會對喜樂身心障礙朋友的關懷，除了出錢出力，帶領他們旅遊景點、舉辦歲末圍爐、送紅包，還大力認購水餃。



▲北斗奠安宮慈善會捐贈30萬元購買喜樂餃，贈送社區中弱勢家庭，讓身心障礙朋友有機會自食其力，也讓社區被幫助的家庭品嘗到美味的水餃。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.26）

社區一位73歲施阿媽，獨力撐起這故意家六口的重擔，生活極為困苦，卓會長獲悉後，每月贈送阿媽5包喜樂水餃，其他低收家庭視情況贈送，間接創造了身心障礙者就業機會，真是功德無量。