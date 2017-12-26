國防部公布106年國防報告書　展現施政成效

（軍聞社記者周昇煒臺北26日電）國防部今天在例行記者會上公布中華民國106年「國防報告書」，該書以「守疆衛土，看見國軍」為主軸，用豐富照片、圖表將國軍捍衛國土與守護家園的努力真實呈現，希望國人瞭解國防部近2年強化國防戰力、振興國防產業、推動國防治理與落實全民國防等政策作為與施政成效。

國防部表示，自民國81年開始，國防部定期出版「國防報告書」，106年版是第14本，也是蔡總統就任以來的第1本國防報告書，全書架構區分五篇十章，從「戰略環境」、「國防整備」、「國防自主」、「國防治理」及「榮耀國軍」面向切入，論述當前全球安全環境，以及我國面臨的軍事威脅，同時強調我國在維護區域穩定的貢獻，和國軍積極國防整備的努力。

國防部指出，報告書首次運用大量「資訊圖表」，有助讀者快速掌握重要國防資訊，包括彙整中共「遠海長航」資料，讓國人瞭解臺海週邊情勢與中共軍事威脅，並從地緣政治的角度，以示意圖呈現我國重要的戰略位置；同時，介紹國軍主要武器、地面部隊戰鬥個裝，及闡述國防自主成果，使民眾瞭解國防戰力及施政成效。

此外，國防部為擴大閱讀群眾，同步出版廣受青年族群喜愛的「Q版毛球」人物造型漫畫，希望吸引讀者目光，並可連結「QR code」介紹武器裝備；另外，也用更符合坊間書刊的設計排版，拉近與年輕讀者的距離，吸引閱讀興趣，達成全民國防目標。

「打開國防報告書讓我看到『IE』，就是『Informational』和『Educational』」，中華戰略暨兵棋研究協會理事長黃介正在記者會中表示，今年度國防報告書用許多簡明扼要的圖表來說明國防政策及中共軍事發展，讓身為老師的他能依據報告書內的資料來教育學生，對學生更有幫助，也讓民眾更加瞭解國防部過去兩年的國防施政的內容。

「中華民國在國防事務的透明度上，我們是遠遠地領先中共人民解放軍」，國防大學政戰學院中共軍事事務研究所所長馬振坤在記者會中特別將國防報告書與中共的國防白皮書相互比較，認為我國在國防施政透明度上遠遠超越解放軍，全國民眾也更容易瞭解國軍建軍備戰成果，與中華民國在亞太及印太區域的角色定位。

新聞來源:國防部軍事新聞通訊社