i郵箱107年設逾千座 火車站設點百座以上

（中央社記者汪淑芬、吳哲豪台北26日電）中華郵政公司去年在北部的郵局，設置智慧物流裝置「i郵箱」，提供網購民眾24小時取寄貨服務，目前擴增到中南部，全台逾百座，明年底將超過上千座，全國火車站設點百座以上。

彰化縣內第一座的i郵箱今天啟用，彰化郵局特別舉辦啟用儀式，彰化郵局局長王義修邀請彰化縣長魏明谷等人出席啟用儀式，一起體驗郵局新推出的創新服務。

中華郵政「i郵箱」是因應電子商務蓬勃發展下，一種整合虛擬通路與實體物流的配送服務。

中華郵政今天發布新聞稿，今天再啟用50座「i郵箱」，據點擴增至中南部，目前全台已建置109座，提供民眾全年無休、24小時自助取件、寄郵服務。