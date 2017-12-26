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i郵箱107年設逾千座 火車站設點百座以上

中央社2017/12/26 15:56
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者汪淑芬、吳哲豪台北26日電）中華郵政公司去年在北部的郵局，設置智慧物流裝置「i郵箱」，提供網購民眾24小時取寄貨服務，目前擴增到中南部，全台逾百座，明年底將超過上千座，全國火車站設點百座以上。

彰化縣內第一座的i郵箱今天啟用，彰化郵局特別舉辦啟用儀式，彰化郵局局長王義修邀請彰化縣長魏明谷等人出席啟用儀式，一起體驗郵局新推出的創新服務。

中華郵政「i郵箱」是因應電子商務蓬勃發展下，一種整合虛擬通路與實體物流的配送服務。

中華郵政今天發布新聞稿，今天再啟用50座「i郵箱」，據點擴增至中南部，目前全台已建置109座，提供民眾全年無休、24小時自助取件、寄郵服務。

中華郵政規劃民國107年底前，全台設置超過1000座「i郵箱」，預計民眾最快於明年上半年，可在全國逾百處火車站「i郵箱」取件。

中華郵政未來將進一步拓展至大專院校、社區大樓及醫院等人潮匯集據點，並在偏鄉離島陸續設置，善盡郵政普及義務。

中華郵政說，民眾在郵局窗口交寄郵件時，可指定以「i郵箱」為收件地址，目前「i郵箱」已陸續新增交寄包裹、電子票證支付等功能，未來將持續提升使用便利性。

「i郵箱」收費方式，目前依寄件尺寸收取新台幣60至70元的郵資。1061226

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