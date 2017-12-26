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中央社

明年新制上路 公務員月退俸改按月發放

中央社2017/12/26 15:50
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者謝佳珍台北26日電）公務員月退休金與月撫慰金目前每半年發放，明年元旦起，改為按月發；退休公務員支領月退休金者，18%優存2年半歸零，所得替代率設有10年過渡期等年改新制，明年7月1日起實施。

公務人員月退休金與月撫慰金目前採取每年1月16日、7月16日，每半年發放方式，考量可能衍生領取人死亡，已領取的退休金卻免收回，或溢領問題，影響財政調度，從明年1月1日開始，改為按月發放。

「公務人員退撫給與定期發放作業要點」原本規定領受人有出入境者，應聯繫發放機關告知出境前往地區等資料，方便發放機關按時發給退撫給與。

因為明年元旦起，月退休金及月撫慰金改為按月發放，查驗期間密集且次數相對頻繁，銓敘部刪除相關規定，明年1月1日起，將透過退撫整合平台查驗是否出境，退休公務員出國不用再主動告知。

立法院今年6月三讀通過攸關年金改革的公務人員退休資遣撫卹法，退休公務員支領月退休金者，18%優惠存款利率在107年7月1日到109年12月31日降為9%，110年起歸零。領取一次退休金者，18%優存自107年7月1日起，分6年調降，114年優存利率降到6%。

所得替代率10年過渡期，也自107年7月1日開始實施。年資滿15年，所得替代率為45%，分10年降到30%；年資滿35年，所得替代率為75%，分10年降到60%。

退休金計算基準則從現行退休前1個月，改為107年7月1日至108年12月31日訂為最後在職往前5年平均薪額，之後逐年拉長1年，118年以後則為最後在職往前15年平均薪額。

自明年7月1日起，退休公務員亡故，只要婚姻關係累積存續10年以上、配偶年滿55歲，就能領取遺屬年金。1061226

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