金穎生技致力生物技術發酵代工廠 元月以食品類股上櫃

自主研發生產發酵類產品的金穎生技 (1796-TW)，將在明年 1 月以食品類股上櫃掛牌，金穎生技成立於 1999 年，以微生物發酵量產為最重要核心技術，董事長張曉莉並以成為國際間舉足輕重的生物技術發酵代工廠商自我期許。

金穎生技目前除為國際大廠代工外，該公司自主研發生產的主要發酵類產品，含紅麴、納豆激酶、益生菌等微生物發酵產品及牛樟芝、靈芝、冬蟲夏草等食藥用菇菌發酵產品。

主辦券商富邦證券資深副總經理吳春敏表示，金穎生技目前為國內外知名大廠提供專業發酵代工服務，並自行開發牛樟芝、納豆激酶、乳酸菌、酵素、多醣體、紅麴等產品。近年來隨著健康意識提升，各類營養保健品需求漸增，金穎生技以齊全的製程設備及技術為後盾，持續深耕既有客戶及開發新客源，目前客戶群已遍及美國、中國、歐洲、日本等國家，致力於成為國際級微生物發酵量產專家。