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中央社

腸病毒D68流行中 小孩肢體無力要注意

中央社2017/12/26 16:08
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社記者陳偉婷台北26日電）腸病毒疫情還未降溫，疾管署今天公布，上週再增5例腸病毒併發重症，其中2例是會致肢體麻痺的D68型。今年累計已有20例腸病毒重症，家長不能輕忽。

衛生福利部疾管署疫情中心副主任郭宏偉下午在疫情週報表示，國內上週（12月17日至12月23日）共增5例經審查為腸病毒感染併發重症確定病例，分別為腸病毒D68型、克沙奇A9型各2例，1例腸病毒71型。

輔仁大學醫學院小兒神經學教授、疾管署急性無力肢體麻痺監視調查專家北區召集人洪焜隆在記者會表示，有別於其他腸病毒常見的手足口病或疱疹性咽峽炎等典型症狀，腸病毒D68型的表現以發燒、流鼻水、咳嗽等上呼吸道症狀為主。

洪焜隆說，少數感染者可能併發腦炎、脊髓炎。一旦出現肢體無力或麻痺症狀可能造成永久性後遺症，且需長時間復健。

腸病毒D68型可能致肢體麻痺症狀，一般會出現在上呼吸道症狀發生後7天；洪焜隆說，家長若發現孩子走路怪怪、手腳有點無力、本來可以拿東西卻拿不起來、容易跌倒等，就要提高警覺。若延誤治療，會讓肢體麻痺狀況加重，傷害程度更大。

腸病毒目前仍無疫苗或抗病毒藥物，洪焜隆說，最有效的預防方法就是正確勤洗手、養成良好個人衛生習慣。

洪焜隆也表示，最適合腸病毒D68型生長的氣溫是攝氏33度，腸病毒71型則是37度，意即D68型在氣溫偏涼的狀態下也會流行。

疾管署副署長羅一鈞表示，D68型一般多在秋季流行，國內從9月開始流行，多會流行4個月左右，目前社區還有小規模零星個案，通報數持平，預計明年1月疫情應會下降。至於其他型別腸病毒，都在流行低點。

防疫醫師黃婉婷表示，上週腸病毒D68型重症個案為北部4歲男童與南部5歲男童，都在12月上旬開始出現咳嗽、流鼻水、發燒等症狀後突發肢體無力，目前仍住院治療中。

疾管署統計，國內今年累計20例腸病毒併發重症病例，含1例死亡，感染型別分別為腸病毒D68型8例，克沙奇A6型3例，克沙奇B3型、A9型、伊科病毒5型及腸病毒71型各2例，克沙奇A2型1例。1061226

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