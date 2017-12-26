流感再奪5命 疾管署:元旦可能有流行高峰

疾管署防疫醫師黃婉婷表示，上週新增14例流感併發重症確定病例，其中12例沒接種本季流感疫苗；另新增5例經審查為流感併發重症相關死亡病例，分別有糖尿病、心血管疾病、腎臟病、肺部及其他代謝性疾病，且都沒接種本季流感疫苗。

衛生福利部疾病管制署疫情中心副主任郭宏偉下午在疫情週報時表示，根據統計，國內上週（12月17日至12月23日）類流感門急診共7萬7444人次就診，較前一週增加16%；另急診類流感就診病例百分比也呈上升趨勢，顯示疫情即將進入流行期。

（中央社記者陳偉婷台北26日電）流感疫情將進入流行期，疾管署今天公布，上週新增14例流感併發重症，另新增5例流感併發死亡。疾管署副署長羅一鈞說，元旦期間可能有流行高峰。

14例流感重症中，年紀最小的是5歲女童，也有慢性疾病；黃婉婷表示，有慢性疾病者是流感重症高危險群，符合公費流感資格應及早接種疫苗。

疾管署副署長羅一鈞則說，流感疫情持續升溫，本週末適逢跨年連續假期，預計元旦會先有一波流行高峰。往年流感疫情高峰落在農曆春節年後，但今年天氣變化多端，不排除會提早進入高峰。

今年10月1日起累計76例流感併發重症確定病例，其中8例經審查與流感相關死亡病例（2例H3N2型、6例B型）；確定病例感染型別以B型為多（占62%）。

羅一鈞表示，亞洲目前流行型別是以B型為多，因B型相對A型較溫和，長期公費疫苗是以凶猛的A型為主。就算今年公費流感疫苗沒有猜中B型的流行株，但仍有近3成的交叉保護力。

疾管署呼籲，民眾不可輕忽流感病毒帶來的嚴重併發症，除了平時要落實勤洗手及注意咳嗽禮節外，也應儘量避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所，以防病毒侵襲。

羅一鈞表示，今年度公費流感疫苗剩餘量已不到20萬劑，提醒尚未完成接種的公費對象應儘速接種，確保自身權益。1061226