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農曆年前送暖過好年　世界展望會募1萬個紅包盼愛心灌注

記者許薰方／高雄報導2017/12/26 16:31
▲台灣世界展望會匯聚各界民眾對國內服務工作與「10,000個紅包‧10,000個契機」的愛心捐款，幫助約5萬名弱勢兒童獲得助學金、營養扶助金等支持，及特況家庭生活扶助和關懷。（圖／台灣世界展望會提供，2017.12.26）
▲台灣世界展望會匯聚各界民眾對國內服務工作與「10,000個紅包‧10,000個契機」的愛心捐款，幫助約5萬名弱勢兒童獲得助學金、營養扶助金等支持，及特況家庭生活扶助和關懷。（圖／台灣世界展望會提供，2017.12.26）

歲末年終之際回顧2017年度，台灣世界展望會匯聚各界民眾對國內服務工作與「10,000個紅包‧10,000個契機」的愛心捐款，幫助約5萬名弱勢兒童獲得助學金、營養扶助金等支持，及特況家庭生活扶助和關懷。

台灣世界展望會今年邀請民眾，持續響應紅包傳愛行動，將這份福氣傳達給弱勢家庭裡的孩子們，為他們送上一份最溫馨的新年祝福。

台灣世界展望會自3年前，開始幫助16歲的小葉，社工員時常到家裡關心母女三人的生活狀況之外，每學期更透過助學金的提供，幫助小葉及媽媽無須為學費擔憂。小葉的媽媽雖然飽受憂鬱所苦，但也時常鼓勵小葉要勇敢活出自我，因此小葉在課業上格外認真努力，成績總是名列前茅。

課餘時間小葉也積極擔任社區志工，以及參與台灣世界展望會所舉辦的各項方案活動，包括青少年生涯發展與培力課程，學習了將來升學及職場面試的準備技巧，及早為人生方向及畢業後的工作最好規畫及預備。

台灣世界展望會南區辦事處陳雅玲主任表示，上學受教育是每個孩子最基本的權利，也是他們脫離貧窮的最佳途徑，讓我們一起幫助台灣弱勢家庭的兒童安心上學，也幫助這些家庭能溫暖過個好年！

農曆年前夕，台灣世界展望會再度發起「10,000個紅包‧10,000個契機」，邀請國人分享福氣、傳遞關懷，為國內兒童與家庭捐款。截至21日計募得1,155個紅包，尚需各界愛心灌注，邀請大家共同響應。

關鍵字台灣世界展望會弱勢家庭
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