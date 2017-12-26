探勘開支年比連3年萎縮 全球石油發現創近80年新低

石油發現量劇減與探勘預算連續第 3 年不振有關，許多石油公司在 2014 年油市下行之時紛紛砍低鑽探開支，目前預算仍尚未恢復至 2014 年以前水平。

全球石油產業今年目前為止發現的石油量，相當於不到 70 億桶石油，去年約為 80 億桶，而去年總體量已經是 1940 年代以來新低。 2017 年的數字不到 2014 至 2015 年 150 億桶的一半，更遠低於 2012 年的 300 億桶。

Rystad Energy 資深分析師 Sonia Mladá Passos 透過聲明指出，「我們從 1940 年代以來便從未見過這類事情，每月平均發現的石油量約相當 5 億 550 萬桶，最令人擔憂的事實是現年的儲量替代率 (reserve replacement ratio) 只達 11% ， 2012 年時超過 50% 。」

儲量替代率用以衡量可採儲量與年產量比值，為油田是否可穩定持續發展的重要指標。 Rystad Energy 指出，油產業上一年出現高於 100% 的儲量替代率是在 2006 年，換句話說，全球消耗石油的速率已超越產業發現新石油資源的速度。

更甚者， Rystad 表示 2017 年發現的新油田可採量同時出現下滑，舉例來說， 2012 年平均離岸探鑽量約相當於 1 億 5000 萬桶，但該數字今年大幅減少至 1 億桶。 Passos 指出，「新發現油田的可採資源低，可能影響其商業性。」

Passos 表示，「儘管今年有些知名的發現，但我們必須面對全球石油發現量下滑的事實，而這對未來 10 年的供給或造成威脅。全球探鑽支出已連 3 年出現年比萎縮，從 2014 年到 2017 年減少超過 60% 。」