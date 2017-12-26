日媒：川習北京會 習允不承認北韓擁核

報導指出，根據相關協議，中美兩國可共享有關北韓核問題的情報，兩國軍方之間設置電話熱線，負責單位之間並將定期開會磋商。

朝日新聞25日報導，多名美國政府相關人士證實，鑑於在制裁北韓的實際效果上，中國有關鍵作用，為提高中方履行制裁的透明性，11月北京「川習會」期間，中美雙方就共享制裁成效的情報，達成秘密協定。

相關人士並透露，川普11月9日上午與習近平舉行了「只有少數人參與」的會談，集中商討北韓問題。經過約一個半小時磋商，習近平確認中方對朝核問題的3大原則：一是不承認北韓擁核；二是持續對北韓施壓直到棄核；三是提高制裁北韓措施的透明性。

先前有報導提到，過去美方曾嘗試與中方最高領導人進行類似對話與磋商，但中方非常不願意。一方面是中美長期缺乏互信；另一方面是先前朝鮮半島爆發軍事衝突的可能性比較小，危機沒有那麼迫切。

報導說，如今整個國際形勢發生很大變化，在北韓接連進行頗具威脅性的飛彈試射及核試驗後，朝鮮半島戰爭危機驟然升級。在此背景下，與其坐等局勢惡化，中方更願意進行這樣的對話。1061226