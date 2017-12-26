NFL／太空人奪隊史首冠不是第一　球員跪地風波居榜首

美聯社(Associated Press)今(26)日選出2017年十大體育新聞，NFL職業美式足球員在國歌演奏時單膝下跪，連美國總統川普(Donald Trump)也牽扯其中的新聞拿下第一，擠下MLB太空人抱回隊史第一座冠軍新聞。

NFL前舊金山49人隊四分衛Colin Kaepernick約在一年前開始關注社會不公正事件，並在2016年8月在開賽前演奏國歌時，單膝下跪表達對種族歧視的抗議，引發各界關注。

今年川普在推特下令要球團老闆開除該名球員、跟效法球員。此舉引來運動界不滿，延伸到了MLB美國職棒、NBA美國職籃等等。這個巨大的爭議沒有意外的超越其他議題，登上票選第一名。

第二名則是，聯邦檢察局揭露，NCAA美國大學籃球球隊招募球員過程涉及貪腐新聞。第三則是MLB太空人抱回隊史55年來首座世界大賽冠軍獎盃，提振了經歷哈維颶風吹殘的休士頓市民精神。

接續是NFL超級盃新英格蘭逆轉勝封王；美國體操巨星控教練性騷擾，美國體操主席宣布辭職；俄羅斯上屆索契冬奧大規模禁藥風波，明年的平昌冬奧遭禁賽；克勒姆森大學靠著最後一秒的逆轉勝，擊敗阿拉巴馬大學，拿下全美大學美式足球冠軍。

自1986年以來，美國首次沒有足球資格參加世界盃，四屆冠軍意大利也未能獲得資格；新加入金州勇士的Kevin Durant 帶領勇士隊，擊敗衛冕冠軍克里夫蘭騎士獲得NBA總冠軍；綜合格鬥巨星Conor McGregor踏上拳擊擂台，對戰不敗拳王Floyd Mayweather。