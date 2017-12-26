NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈提振觀光　部落道路改善計畫完成加強校外聯巡　北港警啟動反毒防詐HealthCare健康保健室慢性處方簽幫你送到家
中央社

協助性侵害被害人 雲林啟用一站式服務

中央社2017/12/26 16:24
中央社 地方 / NOWnews
中央社 地方 / NOWnews

（中央社記者葉子綱雲林縣26日電）六都之外，雲林縣政府首創「性侵害被害人一站式服務」，今天在台大醫院雲林分院啟用，提供溫馨場所，將筆錄、驗傷、醫療、諮商等程序整合在同一空間進行。

雲林縣長李進勇、台大醫院雲林分院院長黃瑞仁、雲林地檢署檢察長鄭銘謙、警政、教育、社會、衛生、檢調、民代等各界共同見證。

李進勇指出，以往性侵害偵查程序冗長，讓被害者承受二度傷害，藉由性侵害案件一站式的服務，筆錄、驗傷、醫療、諮商等程序，整合在同一空間進行，降低對被害者的事後傷害，也得到妥適的照顧。

李進勇表示，為降低性侵害發生機率，雲林縣更針對性侵害加害人進行「無縫接軌」的監控及治療模式，從出監開始到進行身心治療及輔導教育、查訪約制及聯合訪視，由地檢署、獄政、警政、衛政及社政緊密配合執行，有效降低再犯機會，這個模式是全國首創，受到中央肯定及其他縣市的效法。

黃瑞仁指出，啟用性侵害被害人一站式服務，結合婦產科、小兒科、婦幼醫學中心等相關科別，站在被害者的角度，盡全力協助並減少事後傷害。

鄭銘謙表示，性侵害被害人一站式服務的啟用，象徵雲林縣的婦幼照護聯繫走在其他縣市之前，大家攜手建構幸福雲林的生活空間。1061226

時力主張延會監督爭議法案 ...蔣萬安談是否參選北市長 將...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan