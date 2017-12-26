新北歡樂耶誕城驚艷全球　獲亞洲4大完美耶誕市集美譽

新北市政府觀光旅遊局表示，「新北市歡樂耶誕城」自2011年舉辦以來至今，短短幾年裡不斷累積台灣舉辦大型國際節慶的能量，並逐漸打響國際知名度，繼入選全球雜誌「哈潑時尚（Harper's Bazaar）」的「全球最令人驚豔的19棵耶誕樹」、Forbes讚譽使用投影技術打造360度耶誕樹、網路媒體票選獲「亞洲十大耶誕慶典第一名」、獲新加坡海峽時報（The Straits Times）報導外，今年新北市更成為台灣唯一一個榮獲「國際節慶活動組織(IFEA)」全球節慶活動城市獎的城市。

新北市歡樂耶誕城榮登新加坡樟宜機場的官網，推薦「亞洲4大令人無法想像的完美耶誕市集」之一；此外，今（2017）年歲末在社群網站上討論度最高的拍照打卡聖地「藍色時光隧道」，也登上愛爾蘭媒體（The Irish Times）的Images of the Day！

今年的「新北市歡樂耶誕城」，獲得新加坡樟宜機場官網推薦，與香港的繽紛冬日節（Winterfest）、東京的聖誕市集（Christmas Market），及新加坡的濱海灣花園聖誕仙境（Christmas Wonderland at Gardens by the Bay）並列「亞洲4大令人無法想像的完美耶誕市集」！當中特別提到「新北市歡樂耶誕城」以繽紛的色彩、令人驚奇的3D光雕秀、販賣手作商品的市集，及站前廣場的燈光秀與桑塔熊舞臺等，吸引了全球各地遊客齊聚在此沉浸於耶誕節的歡樂氛圍。

「2017新北市歡樂耶誕城」獲得香港全港中文免費報章公信力之一的「am730」以「台灣新北市新北聖誕有看頭」進行大篇幅的報導、愛爾蘭時報（The Irish Times）12月6日當天則是於Images of the Day刊登藍色時光隧道美照；中東杜拜媒體「Emirates24/7」讚賞「新北市歡樂耶誕城」大大強化新北市在全球的形象！委內瑞拉的拉丁美洲網路媒體Latin American Herald Tribune在介紹2017年全球聖誕節慶的文章中，更把新北市歡樂耶誕城的耶誕樹和3D光雕秀列為首位介紹！

「新北市歡樂耶誕城」這個品牌已經不只在國人腦海中留下深刻印象，也在來自世界各地的海外旅客們心中成功烙印下Awesome（驚嘆）、Spectacular（壯麗）和Amazing（驚喜）的意象。 「2017新北市歡樂耶誕城」活動將會持續到2018年1月1日，你（妳）還沒來過嗎？快快跟上國際潮流腳步，一起來感受「新北市歡樂耶誕城」超凡的國際級水準大型節慶吧！相關的訊息，請上新北市觀光旅遊網或加入新北旅客的臉書粉絲團、活動官網查詢。