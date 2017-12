新北歡樂耶誕城驚艷全球　獲亞洲4大完美耶誕市集美譽

新北市歡樂耶誕城榮登新加坡樟宜機場的官網,推薦「亞洲4大令人無法想像的完美耶誕市集」之一;此外,今(2017)年歲末在社群網站上討論度最高的拍照打卡聖地「藍色時光隧道」,也登上愛爾蘭媒體(The Irish Times)的Images of the Day!

今年的「新北市歡樂耶誕城」,獲得新加坡樟宜機場官網推薦,與香港的繽紛冬日節(Winterfest)、東京的聖誕市集(Christmas Market),及新加坡的濱海灣花園聖誕仙境(Christmas Wonderland at Gardens by the Bay)並列「亞洲4大令人無法想像的完美耶誕市集」!當中特別提到「新北市歡樂耶誕城」以繽紛的色彩、令人驚奇的3D光雕秀、販賣手作商品的市集,及站前廣場的燈光秀與桑塔熊舞臺等,吸引了全球各地遊客齊聚在此沉浸於耶誕節的歡樂氛圍。

「2017新北市歡樂耶誕城」獲得香港全港中文免費報章公信力之一的「am730」以「台灣新北市新北聖誕有看頭」進行大篇幅的報導、愛爾蘭時報(The Irish Times)12月6日當天則是於Images of the Day刊登藍色時光隧道美照;中東杜拜媒體「Emirates24/7」讚賞「新北市歡樂耶誕城」大大強化新北市在全球的形象!委內瑞拉的拉丁美洲網路媒體Latin American Herald Tribune在介紹2017年全球聖誕節慶的文章中,更把新北市歡樂耶誕城的耶誕樹和3D光雕秀列為首位介紹!

「新北市歡樂耶誕城」這個品牌已經不只在國人腦海中留下深刻印象,也在來自世界各地的海外旅客們心中成功烙印下Awesome(驚嘆)、Spectacular(壯麗)和Amazing(驚喜)的意象。 「2017新北市歡樂耶誕城」活動將會持續到2018年1月1日,你(妳)還沒來過嗎?快快跟上國際潮流腳步,一起來感受「新北市歡樂耶誕城」超凡的國際級水準大型節慶吧!相關的訊息,請上新北市觀光旅遊網或加入新北旅客的臉書粉絲團、活動官網查詢。