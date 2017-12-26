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中央社

交易清淡中獲利了結 日股收跌

中央社2017/12/26 16:23
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社東京26日綜合外電報導）由於全球主要股市仍因耶誕節放假休市，投資人繼續留在場外，日本東京股市今天尾盤在獲利了結賣壓下收低。

日經225指數下跌46.49點或0.20%，收22892.69點。東證一部指數下滑4.92點或0.27%，收1827.01點。

法新社報導，大和證券公司（Daiwa Securities）高級技術分析師佐藤光（Hikaru Sato）表示：「市場缺乏新鮮的交易因素，導致交易量更加清淡，投資人似乎趁股市最近出現一波漲勢後獲利了結。」

他還說：「由於市場處於放假模式，目前看來交易停滯的情況預期還會持續。」

Okasan Online Securities發布評論指出，目前投資人等待28日出爐的日本銀行（Bank of Japan）上週政策會議紀錄，以從中尋找中央銀行未來政策走向的線索。

一些藍籌股今天收低，包括任天堂公司（NintendoCo.）股價下挫1.60%，佳能公司（Canon Inc.）股價跌0.47%。

三菱日聯金融集團（Mitsubishi UFJ FinancialGroup）和三井住友金融集團（Sumitomo MitsuiFinancial Group）的股價也分別下滑0.45%和0.67%。（譯者：中央社張正芊）1061226

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