交易清淡中獲利了結 日股收跌

（中央社東京26日綜合外電報導）由於全球主要股市仍因耶誕節放假休市，投資人繼續留在場外，日本東京股市今天尾盤在獲利了結賣壓下收低。

日經225指數下跌46.49點或0.20%，收22892.69點。東證一部指數下滑4.92點或0.27%，收1827.01點。

法新社報導，大和證券公司（Daiwa Securities）高級技術分析師佐藤光（Hikaru Sato）表示：「市場缺乏新鮮的交易因素，導致交易量更加清淡，投資人似乎趁股市最近出現一波漲勢後獲利了結。」

他還說：「由於市場處於放假模式，目前看來交易停滯的情況預期還會持續。」