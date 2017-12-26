賣網遊虛寶及點數未報稅 補帶罰近8百萬

（中央社記者邱柏勝台北26日電）台灣人愛玩網路遊戲，有人抓緊商機獲利，遭國稅局盯上。北區國稅局查獲民眾在線上銷售遊戲虛擬寶物與點數，年銷售額達新台幣8300萬元，但未辦稅籍登記，連補帶罰近800萬元。

網際網路普及，電子商務蓬勃發展，商業模式推陳出新下，金流支付方式也多元發展，第三方支付服務應運而生，也衍生出部分營業人從事網路交易行為，透過第三方支付工具或個人銀行帳戶收款，卻未依規定報繳稅款，逃漏稅捐。

此外，行動裝置日益普及，網路遊戲興盛，且不少玩家為了提高遊戲體驗，不惜「課金」（指在遊戲中使用現金購買遊戲追加資源，例如虛擬寶物、道具等）。有人瞄準此一商機，在網路上販售虛擬寶物與遊戲點數，並透過多元支付管道交易，獲利頗豐，卻未辦理稅籍登記並繳稅。