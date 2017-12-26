賣網遊虛寶及點數未報稅 補帶罰近8百萬

（中央社記者邱柏勝台北26日電）台灣人愛玩網路遊戲，有人抓緊商機獲利，遭國稅局盯上。北區國稅局查獲民眾在線上銷售遊戲虛擬寶物與點數，年銷售額達新台幣8300萬元，但未辦稅籍登記，連補帶罰近800萬元。
網際網路普及，電子商務蓬勃發展，商業模式推陳出新下，金流支付方式也多元發展，第三方支付服務應運而生，也衍生出部分營業人從事網路交易行為，透過第三方支付工具或個人銀行帳戶收款，卻未依規定報繳稅款，逃漏稅捐。
此外，行動裝置日益普及，網路遊戲興盛，且不少玩家為了提高遊戲體驗，不惜「課金」（指在遊戲中使用現金購買遊戲追加資源，例如虛擬寶物、道具等）。有人瞄準此一商機，在網路上販售虛擬寶物與遊戲點數，並透過多元支付管道交易，獲利頗豐，卻未辦理稅籍登記並繳稅。
北區國稅局日前就查獲一起案例。轄內某民眾甲君在網路上販售虛擬寶物及遊戲點數，利用網路私訊或通訊軟體與買家聯繫，以第三方支付業者提供的超商繳費代收轉付服務，及個人銀行帳戶收取交易貨款，被國稅局發現一年內交易金額高達8300多萬元，未辦理稅籍登記並短漏報銷售額7900多萬元。
因此，國稅局依法對其補徵營業稅397萬元，並處一倍罰鍰，連補帶罰共近800萬元。
國稅局呼籲，營業人銷售貨物或勞務，不論收款方式為何，國稅局都「有跡可循」，切勿心存僥倖。為遏止不法逃漏，國稅局除透過跨機關資訊整合蒐集課稅資料外，並運用營業稅資料庫及智慧型選案系統分析加強列選查核。營業人如違章漏稅，在未經檢舉及稽徵機關進行調查前，主動向稽徵機關補報並補繳所漏稅款及利息，即可免予處罰。1061226