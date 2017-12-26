大德工商增設飛修科　獲贈除役直升機校內展示開放參觀

已獲准107學年招收飛機修護科的雲林縣大德工商，所獲內政部空勤總隊贈送的現價1.2億UH-IH空勤救災直升機，26日飛抵大德進行交接，校方將自即日起至107年元月10日止，在該校操場展示校方目前擁有的輕航機和直升機，並歡迎民眾前往參觀。
大德工商有見於飛機修護人員的缺乏與就業市場的需求，及雲嘉沒有任何一所高職設有飛機修護科，可提供青年學子投入航空工作的機會，乃由校長涂金助積極進行設立飛機修護科規畫，目前已獲教育部核准自今年107學年度起成立「飛機修護科」招收新生1班；將以教授學生航空專業知識、基礎原理、以飛機修護為主，飛航、航管，物流與航空材料管理為輔的專業知識與技術，並輔導學生取得飛機修護乙丙級技術士證照及電腦軟體應用技術士證，以為進入航空學府與事業相關領域服務的基礎。
內政部空勤總隊簡任秘書鄭問堂表示，這架UH-IH直升機於1976年出場，2002年成為救災直升機，總飛行時數6,300多小時，救了151條人命，前年內政部才花了1,000多萬整修，發動機也是新的，市場現價約1.2億，目前已完全除役而轉贈給大德工商作為飛機修護的教材。
董事長涂金助表示，校方為了讓新增設的飛機修護科學生擁有更完善的教材，目前已購置兩架輕航機和這架直升機，將讓未來招收的飛機科學生，充分獲得飛機修護的專業知識和技術學習；而這架獲內政部空勤總隊所贈的已完全除役救災直升機，在26日上午11時10分整飛抵學校大操場並進行交接儀式，並將自即日起至明年元月10日的上午9時至下午15時30分止，連同另外兩架輕航機停放在操場上展示供民眾參觀。