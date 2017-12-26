大德工商增設飛修科　獲贈除役直升機校內展示開放參觀

已獲准107學年招收飛機修護科的雲林縣大德工商，所獲內政部空勤總隊贈送的現價1.2億UH-IH空勤救災直升機，26日飛抵大德進行交接，校方將自即日起至107年元月10日止，在該校操場展示校方目前擁有的輕航機和直升機，並歡迎民眾前往參觀。

大德工商有見於飛機修護人員的缺乏與就業市場的需求，及雲嘉沒有任何一所高職設有飛機修護科，可提供青年學子投入航空工作的機會，乃由校長涂金助積極進行設立飛機修護科規畫，目前已獲教育部核准自今年107學年度起成立「飛機修護科」招收新生1班；將以教授學生航空專業知識、基礎原理、以飛機修護為主，飛航、航管，物流與航空材料管理為輔的專業知識與技術，並輔導學生取得飛機修護乙丙級技術士證照及電腦軟體應用技術士證，以為進入航空學府與事業相關領域服務的基礎。